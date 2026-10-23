Kenia Os y Jaden Smith coincidieron durante la Semana de la Moda de París./Especial

Un video de la cantante mexicana junto al hijo de Will Smith se volvió viral tras su encuentro durante la Semana de la Moda de París. Las imágenes provocaron comentarios sobre la reacción de ambos artistas

La cantante mexicana Kenia Os y el actor y músico Jaden Smith se convirtieron en tema de conversación en redes sociales luego de que se difundiera un video de su encuentro durante la Semana de la Moda de París. Las imágenes muestran a ambos intercambiando algunas palabras durante un evento de la firma Christian Louboutin.

El clip llamó la atención de los seguidores de la intérprete de “Malas Decisiones”, quienes compartieron sus reacciones y comentarios sobre el momento. Mientras algunos celebraron que la cantante coincidiera con figuras internacionales, otros comenzaron a debatir sobre la interacción y la actitud de los artistas.

¿Qué pasó entre Kenia Os y Jaden Smith en París?

El encuentro ocurrió detrás del escenario del desfile de Christian Louboutin, donde Jaden Smith participa como director creativo de la línea masculina de la firma. En las imágenes difundidas, Kenia Os se presenta y comparte algunas palabras con el artista, quien aparece escuchándola durante la conversación.

El video volvió a circular el 22 de octubre y rápidamente generó comentarios entre los seguidores de ambos. Sin embargo, el fragmento muestra solamente unos segundos de la interacción, por lo que no permite concluir que el hijo de Will Smith haya ignorado deliberadamente a la cantante mexicana.

Un video de Kenia Os junto a Jaden Smith se viralizó en redes sociales./@kenia os

Redes reaccionan al encuentro de los artistas

Tras la difusión de las imágenes, varios usuarios expresaron su emoción por ver juntos a los artistas y destacaron la presencia internacional de Kenia Os. Entre los comentarios compartidos se leyeron frases como “Amamos a esta Kenia internacional” y “Poniendo el nombre de México en alto”.

También surgieron interpretaciones sobre el breve intercambio, lo que impulsó el debate alrededor del video. Hasta el momento, el material difundido no demuestra que haya ocurrido un desplante y tampoco se ha reportado una declaración de los artistas que confirme algún conflicto entre ellos.