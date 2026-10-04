Ja'Marr Chase fuera por conmoción tras caer al suelo en partido de Bengals ante Jaguars

El receptor de Cincinnati fue descartado después de recibir un fuerte golpe en el segundo cuarto; Jacksonville terminó llevándose la victoria

Ja’Marr Chase fue descartado del partido entre Cincinnati Bengals y Jacksonville Jaguars después de sufrir una conmoción cerebral durante el segundo cuarto. El receptor All-Pro recibió un fuerte golpe durante una jugada en la que atrapó un pase de Joe Burrow, situación que provocó que permaneciera varios minutos sobre el terreno de juego antes de ingresar a la carpa médica.

La baja de Chase representó un duro golpe para Cincinnati, que terminó perdiendo el encuentro ante Jacksonville. El receptor llegó al compromiso con 18 recepciones para 185 yardas y tres touchdowns en la temporada, además de haber sumado tres recepciones para 26 yardas durante los primeros minutos del duelo antes de abandonar el partido.

El fuerte golpe que sufrió Ja’Marr Chase

Con 12:04 por jugar en el segundo cuarto, Chase atrapó un envío de Joe Burrow en la yarda 29 de Jacksonville. Mientras intentaba ser derribado, el esquinero Jarrian Jones lo sujetó de la mascarilla y posteriormente Ventrell Miller llegó para completar la tacleada.

En la caída, Chase pareció golpear con fuerza la cabeza contra el césped. El receptor permaneció tendido durante un par de minutos antes de dirigirse a la carpa médica azul para ser evaluado.

Después de la revisión, Chase abandonó el terreno de juego rumbo a los vestidores. Durante el medio tiempo se confirmó que el jugador no regresaría al encuentro debido a una conmoción cerebral.

Ja'Marr Chase jugando ante los Jaguars | AP

Jaguars se queda con la victoria

La salida de Chase obligó a Cincinnati a continuar el partido sin una de sus principales armas ofensivas. Joe Burrow tuvo que repartir todavía más el juego aéreo ante la ausencia de su receptor estrella.

Pese a los esfuerzos de los Bengals por mantenerse en la pelea, los Jaguars terminaron imponiéndose a Cincinnati 17 a 22 para quedarse con la victoria y cerrar el encuentro con el triunfo.