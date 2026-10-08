Jayden Daniels vuelve a prácticas de Commanders y apunta a jugar en Semana 5

Tras estar fuera dos semanas, Jayden Daniels parece haber superado la lesión que sufrió en el codo izquierdo y volvió a las prácticas con los Commanders.

Podría interesarte NFL NFL: Las lesiones más graves que ya dejaron jugadores fuera toda la temporada

El mariscal de campo de tercer año, usando una protección especial, participó en los primeros dos entrenamientos de la semana y todo apunta a que estará disponible para el juego de este domingo frente a los New York Giants.

Daniels se perdió los últimos dos encuentros de Washington tras dislocarse el codo izquierdo en la Semana 2 contra los Cowboys.

Con esta noticia, el equipo dirigido por Dan Quinn recuperará a su QB titular en un momento crucial de la temporada, ya que los Commanders marchan con récord de 1-3, situación que los coloca en el fondo de la División Este de la Conferencia Nacional.

Jayden Daniels habló con la prensa tras la práctica del miércoles y explicó cómo se ajustará a jugar mientras tenga que usar la protección en el codo.