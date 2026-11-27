Un libro del periodista Mark Seal recupera testimonios sobre los conflictos laborales, romances, arrestos y gastos millonarios

Detrás de los personajes que convirtieron a Johnny Depp en una de las figuras más reconocidas de Hollywood existe una historia marcada por la rebeldía, los conflictos laborales, las relaciones sentimentales mediáticas y un estilo de vida que llegó a costarle millones de dólares. Algunos de estos episodios son recuperados en una nueva biografía que explora tanto los éxitos profesionales del actor como los momentos más controvertidos de su vida privada.

El pasado 24 de noviembre de 2026 llegó a las librerías The Many Faces of Johnny Depp, una obra escrita por el periodista Mark Seal y publicada bajo el sello Gallery Books. El libro reconstruye diferentes etapas de la trayectoria del intérprete, desde sus primeros años como estrella de televisión hasta su consolidación como protagonista de algunas de las producciones cinematográficas más exitosas de Hollywood.

Aunque Seal no consiguió entrevistar directamente al actor para la elaboración del libro, recurrió a declaraciones realizadas por Depp a lo largo de su carrera, documentos judiciales y conversaciones con cerca de 100 personas que coincidieron con él en distintos momentos de su vida.

Una nueva biografía recupera los episodios más polémicos de la vida de Johnny Depp / Especial

La publicación ha recibido comentarios favorables de medios especializados en literatura. Kirkus Reviews la describió como una biografía "completa y entretenida", mientras que Library Journal destacó el trabajo de investigación detrás de un retrato que aborda las complicaciones personales y profesionales del artista.

Johnny Depp gastaba hasta dos millones de dólares al mes

Uno de los aspectos que aborda la biografía es el manejo de la fortuna que Johnny Depp acumuló durante sus años de mayor éxito en la industria cinematográfica. De acuerdo con cifras que salieron a la luz durante el litigio que mantuvo con sus antiguos administradores financieros, los gastos del actor llegaron a rondar los dos millones de dólares mensuales.

Entre los desembolsos que se hicieron públicos figuraban una colección de 45 automóviles de lujo y un gasto aproximado de 30 mil dólares mensuales en vino. Estas cifras reflejaban el costoso estilo de vida que mantuvo durante una etapa de su carrera, pese a que en algunas entrevistas proyectaba una imagen alejada de las convenciones y superficialidades de Hollywood.

El libro también recupera algunos de los episodios que protagonizó durante su relación sentimental con la modelo británica Kate Moss, con quien mantuvo un romance entre 1994 y 1998.

Mark Seal entrevistó a cerca de 100 personas para reconstruir la trayectoria del actor / Especial

En septiembre de 1994, Depp fue detenido después de que una habitación del Mark Hotel, en Nueva York, terminara destrozada mientras se encontraba con la modelo. El incidente atrajo la atención de la prensa y el actor tuvo que cubrir los daños reportados por el establecimiento para resolver el caso.

Un año después, el propio intérprete habló sobre la intensidad de sus emociones y la manera en que podía reaccionar ante determinadas circunstancias.

"Estás cargado de enojo y resentimientos… si alguien aprieta el botón equivocado, salen los demonios", dijo en una declaración recuperada en la biografía.

¿Por qué Johnny Depp quería abandonar la serie que lo hizo famoso?

Mucho antes de convertirse en el capitán Jack Sparrow, Johnny Depp alcanzó la popularidad gracias a 21 Jump Street, una serie de televisión de Fox en la que interpretaba al oficial Tom Hanson. Sin embargo, mientras el programa lo consolidaba como un ídolo adolescente, el actor experimentaba una creciente inconformidad con el personaje y la imagen que la producción había construido alrededor de él.

Según relata Mark Seal, Depp llegó a protagonizar situaciones poco convencionales con la intención de que los responsables de la serie cancelaran su contrato. Entre ellas, presentarse a las grabaciones vestido como Mahatma Gandhi, colocarse una curita en el rostro para ocultar parte de su imagen y prender fuego a su ropa interior como protesta por las condiciones de limpieza de su tráiler.

Su comportamiento generó diferencias con algunos integrantes del elenco, entre ellos la actriz Holly Robinson Peete, quien recordó lo complicado que resultaba trabajar con alguien que mostraba tanto rechazo hacia un proyecto que representaba una oportunidad profesional para sus compañeros.

Johnny Depp llegó a gastar alrededor de dos millones de dólares mensuales / Especial

"Es difícil ir a trabajar todos los días con alguien que está meando encima del proyecto", dijo Robinson Peete, de acuerdo con el libro.

Pese a las diferencias, la actriz reconoció que la actitud de Depp estaba relacionada con la frustración que experimentaba al ser convertido en una figura juvenil.

"Tiene un gran corazón, pero estaba frustrado. Odiaba la idea de estar en una lonchera o en la pared de una adolescente", recordó sobre Depp.

La inconformidad del actor también quedó reflejada en una entrevista que concedió a Sky Magazine en 1990, cuando cuestionó la premisa de la producción, centrada en policías infiltrados en escuelas preparatorias.

"No estoy de acuerdo con la idea de policías en preparatorias. Moralmente no estoy de acuerdo. Creo que es un poco injusto; creo que raya en el fascismo", declaró.

Paradójicamente, mientras aumentaba su deseo de abandonar la serie, también crecía su salario. Depp pasó de recibir seis mil dólares por episodio durante la primera temporada a ganar 45 mil en la tercera. Su intención de abandonar el programa era tal que incluso llegó a ofrecer trabajar gratuitamente con la condición de que le permitieran salir de la producción.

Durante aquella etapa, el actor también fue detenido en Vancouver después de protagonizar un altercado con un guardia de seguridad durante una fiesta en un hotel, otro de los episodios que Seal recupera para retratar los primeros años de su fama.

Jack Sparrow: el personaje por el que Johnny Depp desafió a Disney

La biografía también revela las diferencias creativas que existieron entre Johnny Depp y los ejecutivos de Disney durante el desarrollo de Piratas del Caribe, franquicia que terminaría convirtiéndose en uno de los mayores éxitos comerciales de su carrera.

De acuerdo con el periodista, el actor desarrolló parte de la personalidad del capitán Jack Sparrow mientras se encontraba en un sauna. Sin embargo, su particular manera de interpretar al pirata, con movimientos y expresiones poco convencionales, generó dudas entre los responsables del estudio.

Algunos ejecutivos llegaron a cuestionar si Depp estaba "increíblemente borracho" o si había decidido que su personaje fuera gay. Ante estos comentarios, el actor respondió con sarcasmo.

"Lo siento, ¿no sabían que todos mis personajes son gay?".

Incluso Michael Eisner, entonces director ejecutivo de Disney, habría expresado sus dudas sobre la interpretación y sugerido que serían necesarios subtítulos para entender lo que decía el personaje.

Lejos de modificar su propuesta para satisfacer las expectativas del estudio, Depp defendió su visión creativa y se mostró dispuesto a asumir las consecuencias de aquella decisión.