Gabriel “N” fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra su hija, Dafne Zapata Quintos, tras un proceso judicial iniciado en 2019 en Tamaulipas / Especial

El juez Eliseo Sánchez Wong declaró culpable a Gabriel “N” por abuso sexual agravado contra su hija, tras un proceso judicial iniciado en 2019 en Tamaulipas. La defensa anunció que apelará el fallo y la audiencia para determinar la pena quedó prevista para el 15 de octubre.

Después de más de siete años de proceso judicial, Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata, fue declarado culpable del delito de abuso sexual agravado contra su hija.

La resolución fue emitida el lunes 12 de octubre de 2026 por el juez Eliseo Sánchez Wong, durante una audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas.

¿Cómo comenzó el proceso contra Gabriel “N”?

La denuncia fue presentada en 2019 por Alejandra Quintos, madre de Dafne, por hechos que presuntamente ocurrieron cuando la niña tenía seis años. En un principio, la acusación se investigó como violación equiparada; sin embargo, durante el desarrollo del procedimiento, la clasificación jurídica cambió a abuso sexual agravado.

El juicio se extendió durante varios años y contempló distintas audiencias para presentar y analizar pruebas y testimonios. El viernes 9 de octubre se esperaba conocer la resolución, pero el juez solicitó más tiempo para revisar los elementos del caso. Finalmente, el fallo se dio a conocer el lunes siguiente, después de una audiencia que duró más de cuatro horas, incluidos los recesos.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, expresó su satisfacción después de que el juez emitiera el fallo de culpabilidad contra Gabriel “N” / Especial

¿Qué dijo Gabriel “N” tras ser declarado culpable?

Al salir de la audiencia, Gabriel “N” manifestó que impugnará la decisión judicial. El acusado cuestionó la valoración de las pruebas y calificó al juez como “inexperto” en su resolución, además de sostener que, desde su perspectiva, los elementos presentados no demostraban el delito.

El padre de Dafne también señaló que recurrirá a los mecanismos legales disponibles para combatir el fallo. De acuerdo con lo reportado por Infobae, contaba con plazo hasta el 16 de octubre para presentar su estrategia de apelación. Por tanto, la defensa buscará que la resolución sea revisada en una segunda instancia.

¿Qué dijo la madre de Dafne Zapata sobre el fallo?

Alejandra Quintos, quien impulsó la denuncia desde 2019, expresó su satisfacción tras conocer la decisión judicial. La madre de la adolescente sostuvo que las pruebas y los peritajes presentados durante el juicio respaldaron la resolución del juez.

Quintos también señaló que continuará buscando justicia para su hija, quien falleció en julio de 2026. La mujer ha mantenido su exigencia de que se esclarezcan los hechos relacionados tanto con la denuncia por abuso sexual como con la muerte de Dafne.

La defensa de Gabriel “N” anunció que buscará apelar la resolución judicial y cuestionó la valoración de las pruebas presentadas durante el proceso / Especial

¿Cuándo se determinará la pena contra Gabriel “N”?

Aunque el juez ya emitió un fallo de culpabilidad por abuso sexual agravado, la pena todavía debe establecerse. Según información publicada, la audiencia de individualización de sanciones quedó programada para el 15 de octubre de 2026, fecha en la que se prevé determinar la sanción correspondiente.

La resolución sobre la culpabilidad y la posterior determinación de la pena son etapas distintas del procedimiento. Además, el anuncio de una apelación por parte de la defensa podría llevar el caso a revisión ante magistrados.

La audiencia para determinar la sanción correspondiente a Gabriel “N” quedó programada para el 15 de octubre de 2026, según reportes periodísticos / Especial

¿Qué relación tiene este proceso con la muerte de Dafne Zapata?

El juicio por abuso sexual agravado es independiente de la investigación por la muerte de Dafne Zapata, de 13 años, ocurrida en julio de 2026, después de que asistiera a un curso de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.