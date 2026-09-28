Los futbolistas Ignacio Porte y Carlos Ramírez fallecieron tras un choque

El deporte amateur en el centro del país se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de dos futbolistas, Ignacio Porte y Carlos Ramírez, quienes perdieron la vida durante la madrugada de este lunes en un accidente vehicular registrado sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en territorio poblano.

De acuerdo con reportes, el percance ocurrió alrededor de las 3:00 horas a la altura del kilómetro 0 de la vía rápida. Los dos deportistas viajaban a bordo de un automóvil tipo sedán cuando, por circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades, la unidad colisionó de frente contra un vehículo de transporte de carga pesada.

Ignacio Porte y Carlos Ramírez, futbolistas amateur, fallecidos en una accidente | X @elineanoticias

Tras recibir el reporte del accidente, paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), así como brigadas de rescate, acudieron al sitio para realizar las labores de auxilio. Sin embargo, al momento de la intervención, los dos futbolistas, Ignacio Porte y Carlos Ramírez, ya no presentaban signos vitales.

Durante las maniobras de emergencia también fue atendida una mujer que viajaba junto con los futbolistas. La persona resultó con diversas lesiones y recibió atención prehospitalaria en el lugar del accidente, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores correspondientes.

Reconocen trayectoria de Nacho Porte y Carlos Ramírez

Nacho Porte y Carlos Ramírez contaban con trayectoria dentro del futbol amateur y habían formado parte de diferentes escuadras locales de Puebla y Tlaxcala. Su participación en distintos equipos les permitió establecer vínculos con jugadores, entrenadores, familiares y aficionados del balompié regional.

En particular, Nacho Porte era reconocido por su desempeño como guardameta. Su actividad bajo los tres postes lo llevó a ser identificado dentro de los circuitos deportivos locales, donde participó en diferentes compromisos y equipos.

Ignacio Porte, futbolistas amateu, fallecido en una accidente | INSTAGRAM

Autoridades investigan las causas del accidente

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al tramo de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca donde ocurrió el choque y realizaron labores de acordonamiento y abanderamiento para reducir los riesgos para otros automovilistas. La circulación y las maniobras de emergencia se desarrollaron mientras se llevaban a cabo las primeras diligencias.

Asimismo, peritos viales comenzaron con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión y deslindar las responsabilidades correspondientes. La Fiscalía General del Estado de Puebla también inició las diligencias relacionadas con el fallecimiento de los dos futbolistas y el accidente registrado durante la madrugada.