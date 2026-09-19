Simeone confirmó que 'La Araña' superó los problemas musculares que lo sacaron de las últimas jornadas

Diego Simeone confirmó en la rueda de prensa previa que el delantero argentino Julián Álvarez dejó atrás las molestias físicas que lo mantuvieron al margen de la actividad reciente en el Atlético de Madrid y estará presente en el derbi capitalino frente al Real Madrid por la séptima jornada de LaLiga.

Diego Simeone, técnico de Atlético de Madrid | AP

El ariete sudamericano se perdió los últimos dos cotejos del certamen local ante la Real Sociedad y Osasuna a causa de una contractura muscular. No obstante, tras evolucionar de forma favorable en su recuperación, el cuerpo técnico de la escuadra rojiblanca determinó integrarlo nuevamente a la plantilla concentrada para el choque dominical en el Estadio Metropolitano.

"Nos va a acompañar, después decidiremos si sale desde el inicio o entra en el segundo tiempo", aseveró el timonel argentino respecto al rol que desempeñará el atacante en la cancha. El duelo también significará el reencuentro del internacional con la afición en el feudo colchonero tras los desencuentros vividos semanas atrás por la incertidumbre de su mercado de pases.

Julián Álvarez en lamento en el banquillo de Atlético de Madrid | AFP

El reto táctico ante el Real Madrid

El estratega del cuadro rojiblanco también aprovechó para detallar los aspectos tácticos que su equipo deberá neutralizar frente al conjunto merengue, haciendo especial énfasis en el peligro que generan en los despliegues a velocidad cuando recuperan el esférico en campo propio.

"Posiblemente ellos tengan una transición aún mejor que la nuestra, mucho más vertical; a la recuperación de la pelota, sus primeras opciones son Mbappé la primera y la segunda opción es Vinicius y obviamente son chicos que son muy potentes, muy fuertes", advirtió el preparador sobre las fortalezas del adversario.

Kylian Mbappé con Real Madrid en la Champions League | AP