Julio Ibáñez sufre escalofriante robo de una de sus posesiones más preciadas

Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba

El periodista compartió un video en sus redes sociales para exhibir el momento en que un sujeto le robó el espejo de su vehículo

Julio 'El Profe' Ibáñez denunció haber sido víctima del robo de una autoparte de su camioneta en la zona de Las Lomas, en la Ciudad de México. El periodista de TUDN compartió en sus redes sociales un video en el que se observa el momento en que un sujeto se acerca a su vehículo y le roba uno de los espejos laterales.

A través de una publicación, el comunicador pidió el apoyo de sus seguidores para difundir las imágenes y tratar de identificar al responsable del robo, ocurrido sobre la calle Sierra Mojada.

¿Qué dijo Julio Ibáñez sobre el robo de su camioneta?

"Ayúdenme a compartir, a ver si cae este ratero; hace minutos afuera de la calle Sierra Mojada, en Las Lomas, así le robaron el espejo a mi camioneta. Por si algo me faltara en este año", escribió el periodista en sus redes sociales.

La publicación estuvo acompañada de las imágenes del momento en que el sujeto sustrae la pieza del vehículo, por lo que Ibáñez buscó la colaboración de los usuarios para que el material tuviera mayor difusión.

Julio Ibáñez en el Estadio Azteca | Especial

Julio Ibáñez vivió momentos complicados en Sudáfrica

El robo llega después de un año complicado para el periodista, quien vivió una situación legal en Sudáfrica junto al camarógrafo Daniel García, luego de ser señalados por presunto espionaje durante la cobertura de la Selección Mexicana.

Ambos comunicadores fueron detenidos en marzo de 2026 en Johannesburgo y permanecieron bajo arresto domiciliario durante más de dos meses. Finalmente, un juez los absolvió de los cargos y pudieron abandonar el país africano.

Meses después, Ibáñez contó que TelevisaUnivision respaldó su defensa legal y contrató al abogado que lleva los asuntos del presidente de Sudáfrica para conseguir su liberación.