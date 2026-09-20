La Vecchia Signora sumaba dos partidos son ganar

La Juventus volvió a sonreír en la Serie A después de imponerse 2-0 al Atalanta en la quinta jornada del campeonato italiano. El conjunto de Turín aprovechó sus oportunidades en momentos clave y consiguió tres puntos que le permiten recuperar terreno después de dos partidos sin ganar.

El equipo dirigido por Luciano Spalletti salió al Allianz Stadium con la intención de tomar el control del encuentro y poco a poco comenzó a generar peligro sobre la portería de Marco Carnesecchi. Atalanta también tuvo algunos acercamientos, pero la Juventus logró imponer condiciones y encontró la recompensa antes de llegar a la media hora.

Juventus y Atalanta en la J5 en la Serie A | AP

¿Cómo fueron los goles?

El primer golpe llegó al minuto 28. Zeki Çelik apareció por el sector izquierdo y envió un pase raso que atravesó el área hasta llegar al segundo palo, donde Francisco Conceição apareció para definir de primera intención con la pierna izquierda y colocar el 1-0 para los locales.

Con la ventaja, la Juventus tuvo que trabajar para contener los intentos de reacción del Atalanta. El cuadro visitante tuvo una oportunidad importante al inicio del segundo tiempo, pero la defensa bianconera logró mantener el cero, incluso con una intervención de Randal Kolo Muani sobre la línea para evitar el empate.

Juventus vs Atalanta en la Serie A | AP

La Juventus también tuvo opciones para ampliar la diferencia y finalmente consiguió el segundo tanto en el minuto 77. Edon Zhegrova, quien había ingresado minutos antes, ejecutó un tiro de esquina con precisión hacia el primer palo, donde Gleison Bremer se elevó para conectar un potente cabezazo y mandar el balón al fondo de las redes.

El 2-0 prácticamente sentenció el encuentro. En los minutos finales, la Juventus administró la ventaja y evitó que Atalanta encontrara una respuesta, asegurando una victoria que también significó mantener la portería en cero. El resultado confirmó el buen manejo de los momentos decisivos por parte del conjunto turinés.

Juventus celebra su triunfo sobre Atalanta | AP

Se reencuentra con el triunfo

La victoria representa además el reencuentro de la Juventus con el triunfo en la Serie A, después del empate 1-1 frente al Milan en la tercera jornada y la derrota 3-2 ante Sassuolo en la cuarta fecha. Antes de este partido, el equipo había conseguido apenas un punto en esos dos compromisos.