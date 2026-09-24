¿Kalimba perdió demanda contra joven que lo acusó de abuso? Esto determinó el juez

La resolución es independiente del proceso relacionado con las acusaciones de abuso sexual / FB: @KalimbaOficial

El Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México determinó que el cantante no acreditó todos los elementos de la acción que promovió

El conflicto legal entre Kalimba y Melissa Galindo sumó un nuevo episodio luego de darse a conocer una resolución relacionada con la demanda civil que el cantante interpuso contra la cantautora por supuesto daño moral. De acuerdo con información difundida este 23 de septiembre por el periodista Luis Cárdenas, el Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México determinó que el intérprete no logró acreditar todos los elementos necesarios para que prosperara la acción legal que promovió.

La resolución está relacionada exclusivamente con el juicio civil promovido por Kalimba, quien argumentó que los señalamientos realizados públicamente por Melissa habían provocado afectaciones a su reputación y daños de carácter moral y psicológico. El caso es distinto al procedimiento penal derivado de las acusaciones que la cantante realizó en su contra y, por lo tanto, este fallo no determina si ocurrieron o no los presuntos actos de abuso sexual denunciados por Galindo.

El conflicto legal entre Kalimba y Melissa Galindo sumó un nuevo episodio / FB: @KalimbaOficial

¿Kalimba perdió la demanda contra Melissa Galindo?

De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, las pretensiones de Kalimba dentro de este procedimiento civil no prosperaron, debido a que el juzgado consideró que no acreditó todos los requisitos necesarios de la acción que intentó ejercer contra Melissa Galindo.

El Juzgado Séptimo de lo Civil determinó que el cantante “no probó todos los elementos de su acción intentada”.

La consecuencia de esta determinación es que no se generó la indemnización económica que Kalimba reclamaba a Melissa Galindo, de acuerdo con la información atribuida a Luis Cárdenas. La existencia del litigio civil entre ambos también aparece documentada en registros judiciales previos bajo el nombre de Kalimba Kadjaly Marichal Ibar contra Melissa Galindo Lizárraga.

Sin embargo, la resolución debe entenderse dentro de sus alcances específicos. Que Kalimba no haya acreditado su reclamación por daño moral no equivale a una resolución judicial sobre las acusaciones de abuso sexual que originaron la disputa pública entre ambos.

De acuerdo con información periodística, Kalimba perdió un juicio civil / FB: @KalimbaOficial

¿Qué pasó entre Kalimba y Melissa Galindo?

La controversia comenzó públicamente en marzo de 2023, cuando Melissa Galindo señaló al cantante por presuntos actos de carácter sexual que, según su versión, habrían ocurrido cuando existía una relación profesional entre ambos. Kalimba rechazó las acusaciones y sostuvo públicamente que los señalamientos eran falsos.

Posteriormente, el cantante decidió recurrir a la vía civil argumentando que las declaraciones de Galindo habían afectado su reputación. Esa acción es precisamente la que ahora recibió una resolución del Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, donde sus pretensiones no prosperaron al no haber acreditado todos los elementos necesarios.

Por otra parte, Melissa Galindo llevó sus señalamientos ante las autoridades y en abril de 2024 Kalimba fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado con violencia. El cantante ha rechazado las acusaciones y el procedimiento penal es independiente de la demanda civil por daño moral.

Las pretensiones de Kalimba dentro de este procedimiento civil no prosperaron / FB: @KalimbaOficial

¿El fallo significa que las acusaciones contra Kalimba son verdaderas?

No. Esta es una de las precisiones más importantes del nuevo fallo. La resolución civil no declara culpable a Kalimba de abuso sexual ni establece judicialmente que las acusaciones realizadas por Melissa Galindo sean verdaderas.

Lo que determinó el juzgado, según la información disponible, es que Kalimba no acreditó todos los elementos de la acción por daño moral que él promovió. Por lo tanto, la decisión únicamente tiene efectos dentro de ese litigio y no debe interpretarse como una resolución del proceso penal.

De la misma manera, que la demanda civil no haya prosperado tampoco permite extraer conclusiones sobre la responsabilidad penal del cantante. Los dos procedimientos tienen objetivos, pruebas y consecuencias jurídicas diferentes.

¿Qué sigue en el caso de Kalimba y Melissa Galindo?

La nueva resolución no pone necesariamente punto final a todos los conflictos legales entre Kalimba y Melissa Galindo, principalmente porque el procedimiento civil y el penal siguen caminos diferentes.