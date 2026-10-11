El exluchador de WWE elogió al presidente estadounidense durante un mitin y provocó opiniones divididas entre sus seguidores

Glenn Jacobs, mejor conocido como Kane durante su histórica trayectoria en WWE, volvió a colocarse en el centro de la polémica, aunque esta vez lejos de los cuadriláteros. El exluchador y exalcalde del condado de Knox, Tennessee, expresó públicamente su respaldo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como "el mejor presidente de nuestra vida", durante un evento político celebrado el sábado 10 de octubre de 2026.

El también integrante del Salón de la Fama de WWE participó en un mitin republicano realizado en Clarksville, Tennessee, donde ofreció un discurso ante cientos de simpatizantes del mandatario estadounidense. Su intervención, posteriormente difundida en redes sociales, provocó opiniones encontradas entre quienes respaldan su postura política y aquellos que cuestionan sus declaraciones sobre Trump.

¿Qué dijo Kane sobre Trump?

Durante su intervención en el evento denominado "LIVE FROM CLARKSVILLE, TN", Glenn Jacobs tomó el micrófono para dar la bienvenida a Donald Trump y destacar su liderazgo político. El exluchador, recordado por interpretar al temible 'Monstruo Rojo' en WWE, no ocultó su admiración por el mandatario, a quien describió como una figura fundamental para el futuro de Estados Unidos.

Además de sus elogios, Jacobs aprovechó su experiencia en la lucha libre para enviar un mensaje a los simpatizantes republicanos. El exalcalde aseguró que los candidatos conservadores derrotarían al socialismo y al comunismo, utilizando referencias a movimientos como el suplex y el chokeslam, dos maniobras características del wrestling. Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por los asistentes al F&M Bank Arena.

La cercanía entre Kane y Trump no es nueva, pues ambos han compartido escenarios públicos y mantienen una relación vinculada tanto con la política como con WWE. De hecho, el presidente estadounidense ingresó al Salón de la Fama de la compañía en 2013, mientras que Jacobs recibió el mismo reconocimiento en 2021. Asimismo, el exluchador ha respaldado abiertamente las campañas presidenciales del político republicano en años anteriores.

Kane desata opiniones divididas en redes

Las declaraciones de Kane generaron reacciones encontradas en redes sociales, especialmente entre los aficionados de WWE que han seguido su trayectoria durante décadas. Mientras algunos usuarios celebraron que el histórico luchador manifestara abiertamente sus preferencias políticas, otros cuestionaron sus elogios hacia Donald Trump y expresaron su desacuerdo con la postura del exintegrante de la empresa de entretenimiento deportivo.

Glenn Jacobs (Kane) apoyó a Donald Trump en un evento político | AP

Esta no es la primera ocasión en la que la relación entre ambos personajes divide opiniones. De acuerdo con HITC, Jacobs ya había provocado reacciones similares después de compartir una fotografía junto a Trump durante un partido de futbol americano universitario entre Tennessee y Texas, celebrado en septiembre de 2026. La imagen recibió comentarios positivos de algunos aficionados, pero también críticas de seguidores decepcionados por su cercanía con el mandatario.