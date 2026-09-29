Karime Pindter denuncia robo en el aeropuerto: le desaparecieron zapatos, chanclas y una bolsa de lujo

La influencer aseguró que encontró su maleta cerrada, pero con varios artículos faltantes. / RS

La influencer contó que al revisar su equipaje descubrió que varias pertenencias de diseñador habían desaparecido, pese a que la maleta llegó cerrada

Karime Pindter denunció la desaparición de varias pertenencias de lujo de su equipaje durante un viaje y aseguró que es la primera vez que atraviesa por una situación de este tipo. La influencer y conductora compartió un video en redes sociales en el que relató que, al revisar su maleta, se dio cuenta de que varios artículos ya no estaban dentro de su equipaje.

Entre las pertenencias que, según su testimonio, desaparecieron se encuentran zapatos, chanclas y una bolsa de diseñador. La creadora de contenido aseguró que la situación la dejó muy afectada.

“Esto sí nunca me había pasado... quiero llorar, estoy muy triste”, expresó Karime.

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¿Qué le robaron a Karime Pindter de su maleta?

De acuerdo con el relato de la influencer, su maleta estaba cerrada. Sin embargo, al revisar el contenido posteriormente descubrió que faltaban varios objetos. Karime explicó que las pertenencias desaparecidas se encontraban en el fondo de la maleta, debajo de otras cosas.

“Resulta, resalta y rebuzna que todos mis zapatos YSL, todas mis chanclitas Hermès, mis chanclitas Chanel, mi bolsa Loewe, estaban hasta abajo de mi maleta”.

Karime señaló que el equipaje “venía cerrado”, pero que no había “nada”.

La desaparición de estos objetos fue lo que llevó a la influencer a señalar públicamente lo ocurrido y buscar una solución.

Karime Pindter denunció la desaparición de varias pertenencias de su equipaje durante un viaje. / RS

Karime Pindter buscará que le paguen por sus pertenencias

La influencer reconoció que la situación le provocó tristeza y frustración. “Quiero llorar, estoy muy triste”, expresó mientras contaba lo sucedido a sus seguidores.

A pesar de su molestia, Karime aseguró que intentaría tranquilizarse y recurriría a sus conocidos para buscar una solución al problema.

“Ahorita me voy a hacer todas mis frases, todos mis mantras, todo mi todo para relajarme”, comentó.

La también conductora señaló que realizará las gestiones necesarias para intentar recuperar sus pertenencias o encontrar una respuesta sobre lo ocurrido.

“Voy a hacerla de jamón, pero de jamón con queso, cabrón”, y agregó que recurrirá a sus contactos y recursos para intentar solucionar lo ocurrido: “Voy a agotar mis recursos, mis contactos, mi todo, a ver si me lo pueden pagar”.

Aunque reconoció sentirse molesta y afectada por la situación, la conductora decidió continuar con sus planes de viaje. “Puedo amargarme el viaje, llorar y morir, pero digo: ‘Ya estoy aquí’”, comentó, mientras buscaba la manera de sobrellevar el inconveniente.

Karime Pindter compartió en redes sociales su molestia tras descubrir que algunas de sus pertenencias ya no estaban. / @karimepindter

Ante la falta de parte de su calzado, la influencer señaló que tendría que comprar algunas cosas para reemplazar lo que desapareció. Incluso bromeó con la posibilidad de adquirir unas sandalias que pudiera utilizar para diferentes ocasiones: “Voy a ir a Hermès, voy a comprarme unas chanclitas genéricas pa todo. Chancla tacón que sirva pa todo”.