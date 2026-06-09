¿Konnan perdió las dos piernas? Esto es lo que se sabe sobre su estado de salud

La salud de Konnan sigue generando preocupación dentro de la industria de la lucha libre. Tras reportarse que había perdido una pierna, ahora Vince Russo, exguionista de la WWE, reveló que el histórico luchador y promotor mexicano de 62 años habría sufrido la amputación de su segunda pierna, además de destacar que WWE se ha hecho cargo de todos los gastos médicos derivados de su tratamiento.

Vince Russo says he recently learned Konnan has had his second leg amputated, and that a recent call with him is when Konnan credited WWE with covering his bills.



"I was smartened up about a week ago. I knew he had the one leg amputated and the second one was in question. That… pic.twitter.com/6nVR32xu5d — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) June 9, 2026

Durante una reciente declaración, el exguionista explicó que se enteró de la situación hace apenas unos días y que decidió ponerse en contacto con Konnan para conocer de primera mano cómo se encontraba.

Konnan previo a una lucha

Vince Russo revela la complicada situación de salud de Konnan

Russo explicó que ya tenía conocimiento de que a Konnan le habían amputado una pierna y que la otra se encontraba en una situación delicada. Sin embargo, aseguró que recientemente fue informado de que los médicos también tuvieron que amputarle la segunda extremidad.

Me enteré hace aproximadamente una semana. Sabía que le habían amputado una pierna y que la otra estaba en duda

Esa fue la última vez que hablé con él, probablemente hace unos dos meses. Tuvieron que amputarle la segunda pierna

La noticia ha provocado una fuerte reacción entre aficionados y figuras de la lucha libre, ya que Konnan es considerado una de las personalidades más influyentes en la historia del pancracio mexicano y una pieza clave en el crecimiento internacional de AAA.

Konnan dejará el hospital este jueves | MEXSPORT

WWE habría cubierto todos los gastos médicos del mexicano

Además de actualizar el estado de salud del exluchador, Russo compartió un detalle que llamó la atención de la comunidad luchística. Según relató, durante una conversación telefónica reciente, Konnan le agradeció a WWE por el respaldo económico que ha recibido durante este difícil proceso.

Así que llamé a Konnan ayer... Konnan me dijo que la WWE ha pagado hasta el último centavo de sus gastos médicos

Hasta el momento, no ha habido un comunicado oficial sobre el estado de salud del exluchador. Sin embargo, las palabras de Russo han generado múltiples muestras de apoyo hacia el integrante del Salón de la Fama de AAA, quien continúa enfrentando una de las batallas más complicadas de su vida.