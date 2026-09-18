Mbappé había estado vinculado con Nike desde 2006

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, puso fin a su relación de largo plazo con Nike para convertirse en la imagen de la primera incursión de la compañía suiza On en el mercado de los tachones de futbol.

On ha estado históricamente relacionada con los tenis premium para correr y anteriormente también incursionó en el tenis. Roger Federer se unió a la compañía en 2019 mediante un acuerdo que incluyó participación accionaria, mientras que entre los atletas que actualmente utilizan ropa y calzado de On se encuentra Ben Shelton, finalista del US Open.

La incursión de On en el futbol, sin embargo, representa posiblemente el movimiento más ambicioso en los 17 años de historia de la compañía suiza. Como parte de esta expansión, también contrató al exjugador de la Selección de Francia y del Arsenal, Thierry Henry, como Director de Futbol de la empresa. Henry trabaja de manera discreta en este puesto desde 2025 y tuvo un papel importante para convencer a Mbappé, de 27 años, de unirse a On una vez que este verano terminó su contrato con Nike.

Bernardo Silva y Kylian Mbappé | AP

¿Por qué motivo se cambió a ON?

Con esta decisión, el internacional francés no solo dejó atrás a Nike, sino que también rechazó a otras de las principales marcas de calzado deportivo, como Adidas y Puma. Ahora, On se suma a New Balance y Skechers como una nueva competencia dentro del mercado.

Los términos económicos del acuerdo no fueron revelados, pero The Athletic también pudo confirmar que Mbappé recibió una participación accionaria en la compañía suiza. Él declinó hacer comentarios al respecto.

En un comunicado publicado este viernes, On señaló que Mbappé “estará en el corazón del camino de On en el futbol, uniendo a uno de los jugadores más importantes del deporte con una de las marcas de ropa deportiva más innovadoras”.

La compañía agregó que el delantero “trabajará directamente con los equipos de producto de On, incorporando su perspectiva de élite en el desarrollo y las pruebas de futuros productos de calzado y ropa para futbol”. Además, se convertirá en embajador global de la marca, extendiendo la asociación más allá del futbol hacia el movimiento, el rendimiento y el diseño contemporáneo.

Kylian Mbappé en celebración con Real Madrid | AP

Mbappé también habló sobre su llegada a la compañía

“Desde el principio, lo que me atrajo de On fue la oportunidad de construir juntos algo completamente nuevo que ayude a dar forma al futbol del mañana. Quiero aportar mi experiencia y perspectiva a lo que creemos, llevar los límites de lo posible a través de la innovación y mantener siempre la esencia de la alegría por el futbol. Tenemos un sueño compartido y esto apenas es el comienzo”, declaró el francés.

También anunció la extensión de una asociación existente con la futbolista suiza y jugadora del Barcelona, Sydney Schertenleib. La futbolista se incorporó a On en diciembre de 2025 como embajadora de la línea de entrenamiento y estilo de vida, pero ahora también trabajará en el desarrollo de tachones de futbol.

El fundador de On, David Allemann, dijo a The Athletic que los tachones de la compañía llegarán al mercado en 2027 y serán productos de gama premium.

La empresa también busca tener una fuerte presencia en el futbol femenil de cara a la Copa Mundial Femenina de la FIFA del próximo verano. Sin embargo, se espera que Mbappé sea visto en las canchas con sus nuevos tachos.