De la Fuente dio a conocer a los 26 convocados para estrenar las dos estrellas internacionales

Luis de la Fuente, técnico de España, dio a conocer una lista con cuatro cambios respecto al grupo de 26 que levantó la Copa del Mundo en Nueva York el pasado 19 de julio. Josep Martínez, guardameta del Inter, y Roberto Fernández, delantero del RCD Espanyol, son las principales novedades de una convocatoria que también cuenta con los regresos de Dean Huijsen y de Fermín López.

Luis de la Fuente | AP

En defensa aparece el otro cambio que Luis de la Fuente se ha visto obligado a hacer, y no precisamente por lesión. Tras ganar el Mundial, Marcos Llorente anunció su retirada de la selección, cupo que ha aprovechado Huijsen para volver a la lista tras perderse la cita mundialista.

En el lateral derecho, además de la fiabilidad de Pedro Porro, el estratega cuenta con la polivalencia de Èric Garcia y Marc Pubill, que pueden desempeñarse en el centro de la zaga o por el carril diestro.

Lamine Yamal en celebración con España en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Las dos bajas por decisión técnica son las de Gavi y Borja Iglesias. Ambos con problemas físicos en este inicio de temporada, su poca continuidad provoca que se caigan de la lista y sus lugares serán ocupados por Fermín y Roberto, este último tras registrar un arranque encendido con seis goles en las seis primeras jornadas de LaLiga.

Se reduce la distancia entre jugadores del Barcelona y del Real Madrid después de que, cuando Luis de la Fuente anunció a sus 26 para ir al Mundial, no hubiera ningún jugador blanco en la nómina. Mientras el Barcelona sigue dominando la representación con siete elementos, el conjunto merengue, que incorporó a Marc Cucurella durante el Mundial, también estará representado por el zaguero Dean Huijsen.

Joan García es baja por lesión

En el arco, la novedad la protagoniza Josep Martínez. El guardameta del Inter de Milán ingresa a la convocatoria en sustitución del canterano Joan García, luego de que el arquero catalán sufriera molestias físicas durante el último compromiso liguero disputado con el Barcelona.

Fabián Ruiz en celebración con España en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Los 26 elegidos por el seleccionador nacional estrenarán las dos estrellas en el histórico estadio de Wembley ante la Selección de Inglaterra. En el arranque de la Nations League 2026-27, este será el primero de un bloque de cuatro enfrentamientos: España también se medirá a Croacia en el Ramón Sánchez-Pizjuán (29 de septiembre), a la República Checa en Oviedo (3 de octubre) y de nuevo a Croacia en Split (6 de octubre).

Lista completa de convocados