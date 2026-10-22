La divertida ayuda del hijo de Checo Pérez antes del GP de Estados Unidos

Emilio, hijo del piloto de Cadillac volvió a llevarse los reflectores junto a su padre

Sergio ‘Checo’ Pérez se prepara para afrontar un nuevo compromiso en la temporada de Fórmula 1, pero antes de viajar a Texas para disputar el Gran Premio de Estados Unidos, el piloto mexicano protagonizó un divertido momento familiar que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El protagonista de la escena fue Emilio, su hijo menor, de cuatro años, quien decidió participar a su manera en los preparativos del viaje. A través de su cuenta de Instagram Checo compartió un video en el que el pequeño aparece dentro de la maleta de su padre, mientras rueda sobre la ropa para ayudar a acomodarla y conseguir que todo quepa en el equipaje.

Mientras grababa el momento, Checo le preguntó a Emilio cuál era el propósito de meterse en la maleta y comenzar a rodar sobre las prendas. La respuesta del pequeño fue breve y espontánea: “para que entre”, una frase que provocó las risas del mexicano y de quienes presenciaron el momento a través del video compartido en redes sociales.

La grabación generó reacciones entre los seguidores del piloto, quienes volvieron a conocer una anécdota de la convivencia entre Checo y su familia en medio de sus compromisos dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Emilio, el hijo de Checo Pérez que también se robó las miradas en Miami

Esta no es la primera ocasión en la que Emilio protagoniza un momento que llama la atención de los aficionados a la Fórmula 1. Durante la temporada, el pequeño acompañó a su padre en el Gran Premio de Miami, donde también apareció en las actividades relacionadas con el piloto mexicano.

En aquella ocasión, Emilio estuvo presente en la zona de entrevistas mientras Checo atendía a los medios de comunicación. En medio de la conversación con los periodistas, el niño interrumpió a su padre para llamarlo, lo que provocó risas entre los presentes.

Emilio Pérez, hijo de Checo Pérez, con el casco de su papá en el GP de Miami | CAPTURA

Ante la situación, el tapatío respondió entre carcajadas con una frase que también circuló ampliamente en las plataformas digitales: “Te van a sacar si no estás callado”.

Otro de los momentos que destacó durante aquella visita fue cuando Emilio apareció con el casco de su padre. Debido a las dimensiones del equipo de protección, el pequeño parecía tener dificultades para cargarlo, una imagen que llamó la atención de los aficionados durante el fin de semana de competencia.

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Cadillac, en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Azerbaiyán | AP

Checo Pérez y Cadillac preparan el Gran Premio de Estados Unidos en Texas

Mientras el video de Emilio circula en redes sociales, Checo Pérez concentra su atención en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas (COTA), ubicado en Austin, Texas.

La cita representa un compromiso relevante para Cadillac F1 Team, escudería con la que el mexicano disputa su primera campaña después de cerrar su anterior etapa en la Fórmula 1 al término de 2024.