El jefe de Mercedes celebró el podio del joven piloto italiano en el Gran Premio de Singapur

Kimi Antonelli firmó una actuación destacada en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 al subir al podio con el equipo Mercedes. Más allá de la celebración y el logro en Marina Bay, el momento que se robó la atención en las redes sociales fue el curioso e irónico mensaje por radio que le dedicó su jefe de equipo, Toto Wolff, justo al cruzar la línea de meta.

La broma de Toto Wolff a Antonelli

A pesar de la gran carrera realizada por la joven promesa italiana, el desarrollo de su competencia estuvo marcado por las constantes advertencias sobre los límites de la pista. Fiel a su estilo, Toto Wolff no dejó pasar la oportunidad para felicitarlo y, al mismo tiempo, bromear sobre su estatura y manejo durante el Gran Premio.

Gran carrera, Kimi. Tal vez deberíamos poner un cojín en tu asiento para que puedas ver mejor los límites de la pista, ¡pero eso estuvo realmente muy bien!

Toto Wolff, jefe de Mercedes, previo al GP de Australia 2026 | AP