La sorpresa de Arbeloa para el City: la decisión de Guardiola

Pep Guardiola vuelve a sorprender. Necesita una verdadera proeza para revertir el resultado de la Ida (0-3), pero en lugar de una movilización general, optó por cancelar el entrenamiento de hoy del Manchester City y darles el día libre a los jugadores, previo a su choque en Champions League ante el Real Madrid.

Real Madrid venció 3-0 al Manchester City | AP

¿Qué hizo Pep Guardiola?

El técnico del City ya había probado esta táctica antes de un partido contra el Borussia Dortmund, disputado en noviembre, y el resultado la validó.

Sus futbolistas descansaron con sus familias y luego vencieron a los alemanes por 4-1. Un marcador que les vendría bien también contra el Real Madrid, para forzar la clasificación en la prórroga. Sin embargo, esta no es una práctica habitual para los equipos de la Liga de Campeones.

Los equipos ingleses suelen entrenar en sus propias instalaciones, ya sea en casa o fuera, y luego prescinden del entrenamiento en el lugar del partido. Pero no prepararse el día antes de un partido es inusual. No es una práctica común ni en la Liga de Campeones ni en las ligas nacionales.

Mbappé vio el triunfo del Real Madrid en la banca | AP

Kylian Mbappé y Jude Bellingham, en la convocatoria

Pero el Real Madrid también le tiene preparadas no una, sino dos sorpresas a Guardiola. Según el diario Marca, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, ausentes en el partido de ida, están en la convocatoria para el duelo en el 'Etihad Stadium'.

Ambos regresan tras ausencias más largas y el plan del entrenador Álvaro Arbeloa es reincorporarlos gradualmente y darles minutos en Mánchester solo bajo ciertas condiciones, dependiendo de cómo se desarrollen las hostilidades en el campo.

Real Madrid festejando el gol de Rudiger ante el Elche I AP

El Real Madrid tiene 5 lesionados

Álvaro Carreras también ha viajado con el equipo, por lo que el Real Madrid tendrá dos jugadores para cubrir la posición de lateral izquierdo. Sin embargo, no parece probable que sea titular, ya que Fran García, que jugó muy bien contra el Elche, tiene prioridad, anuncia Marca.