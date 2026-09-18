Macario Martínez fue nominado a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2026. / @macariomartinez_

El cantante mexicano fue nominado a Mejor Nuevo Artista y competirá por el reconocimiento en la edición 27 de los premios

Macario Martínez recibió una de las noticias más importantes de su carrera: el cantante mexicano fue nominado a Mejor Nuevo Artista en los Latin GRAMMY 2026, categoría en la que competirá junto con otros 10 artistas de distintos países.

La Academia Latina de la Grabación anunció las nominaciones el 16 de septiembre y confirmó que la ceremonia de la edición 27 de los premios se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Tras conocer la noticia, Macario Martínez recurrió a sus redes sociales para compartir su emoción con sus seguidores y agradecer el apoyo que ha recibido desde el inicio de su proyecto musical.

El intérprete de “Sueña lindo, corazón” fue incluido entre los nominados a Mejor Nuevo Artista. / @macariomartinez_

¿Qué dijo Macario Martínez tras ser nominado al Latin Grammy?

El cantante reaccionó a la noticia con un breve mensaje publicado en Instagram, en el que dejó ver su sorpresa y felicidad por este reconocimiento.

“Vas en bici por la ciudad, te nominan en los Latin Grammys, la vida es bella, muchas gracias”, escribió Macario Martínez.

La nominación representa un nuevo paso para el músico, cuya carrera comenzó de manera independiente y que en los últimos meses ha ganado mayor presencia dentro de la escena musical.

El músico mexicano competirá por el premio a Mejor Nuevo Artista en la edición 2026. / @macariomartinez_

¿Quiénes compiten contra Macario Martínez por Mejor Nuevo Artista?