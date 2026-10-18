¡Insólito! Un oficial salió en camilla tras lesionarse en el partido de NFL entre Jaguars y Texans en Londres

Algo sin precedentes terminó pasando en el campo de Wembley

El estado del césped en el estadio de Wembley cobró factura en el primer cuarto del duelo entre los Houston Texans y los Jacksonville Jaguars, dejando fuera de combate al árbitro asistente (umpire) Larry Smith.

¿Cómo fue que sucedió?

Smith perdió el equilibrio sobre la superficie mojada y cayó de espaldas entre jugadas. Aunque intentó reincorporarse por sus propios medios, volvió a desplomarse de inmediato. Los cuerpos médicos de ambas franquicias acudieron rápidamente a brindarle asistencia, y finalmente fue retirado del terreno de juego en un carrito médico con lo que apunta a ser una lesión en la pierna.

Ante esta contingencia, la NFL pondrá en marcha su protocolo de seis oficiales en cancha, mediante el cual el árbitro principal (referee) asumirá gran parte de las responsabilidades que corresponden al umpire.

Jugadores en celebración en el partido de los Texans contra los Jaguars | AP

Smith, quien compagina su labor en el emparrillado con su profesión de director escolar en Kansas City, Kansas, cumple su segundo año en la NFL tras haber forjado experiencia en el fútbol americano colegial y la USFL.

Al momento del incidente, el encuentro en la capital británica terminó por decantarse hacia el lado de los Texans, quienes ganaron de último momento con un gol de campo 34-31 ante los Jaguars.