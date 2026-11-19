La conductora aseguró que aceptaría enfrentarse a Marta si Poncho de Nigris ofrece una bolsa de 40 millones de pesos / Especial

La propuesta revive la polémica que ambas protagonizaron hace 15 años en Televisa

Una de las rivalidades más recordadas de la televisión mexicana podría trasladarse al cuadrilátero. Laura G abrió la posibilidad de enfrentarse a Marta Guzmán en Ring Royale 2, el espectáculo de boxeo organizado por Poncho de Nigris, aunque dejó claro que su participación dependería de una condición económica: recibir una bolsa de 40 millones de pesos, cantidad que tendría que dividirse en partes iguales entre ambas conductoras.

La propuesta surgió después de que se retomara públicamente la polémica que las comunicadoras protagonizaron hace aproximadamente 15 años, cuando trabajaban juntas en el noticiero matutino Primero Noticias, de Televisa. Aunque aquella relación laboral terminó rodeada de tensiones y un altercado que ocurrió frente a las cámaras, Laura G aseguró que actualmente no mantiene un conflicto personal con su excompañera y que incluso estaría dispuesta a saludarla si volvieran a encontrarse.

Durante una transmisión de radio, la también creadora de contenido explicó que aceptaría ponerse los guantes si el organizador garantiza 20 millones de pesos para cada participante, una cifra que, según sus declaraciones, justificaría el tiempo de preparación física y los entrenamientos necesarios para participar en una pelea de exhibición.

Laura G y Marta Guzmán protagonizaron una polémica durante su etapa en Primero Noticias / Especial

“Si Poncho tiene 40 millones de pesos, 20 para Martha, 20 para mí, con mucho gusto sí”, declaró la conductora durante una transmisión en cabina.

¿Laura G y Marta Guzmán pelearán en Ring Royale 2?

La posibilidad de ver a Laura G y Marta Guzmán frente a frente en un ring comenzó a tomar fuerza después de que ambas conductoras hablaran públicamente sobre la idea de participar en un combate de boxeo. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que hayan firmado algún acuerdo o recibido una invitación formal para integrar la cartelera del evento.

Durante una emisión radiofónica, Laura G señaló que estaría dispuesta a aceptar el enfrentamiento siempre que existiera una compensación económica considerable. Al hablar sobre las razones por las que consideraría participar en el espectáculo, la presentadora respondió con humor y reconoció que el aspecto económico sería determinante para tomar la decisión.

“Las cuentas hay que pagarlas”, argumentó la presentadora al debatir con sus compañeros de emisión sobre las condiciones requeridas para pactar el enfrentamiento.

Laura G aseguró que aceptaría enfrentar a Marta Guzmán en Ring Royale 2 por una bolsa millonaria / Especial

¿Qué dijo Marta Guzmán sobre una posible pelea con Laura G?

Antes de que Laura G planteara su condición económica, Marta Guzmán ya había hablado sobre la posibilidad de enfrentarse a su excompañera, aunque explicó que la idea original no surgió como parte de una propuesta comercial para Ring Royale.

Durante un encuentro con la prensa, Guzmán reveló que una amistad le había planteado participar en un combate con fines altruistas, cuyo objetivo sería recaudar recursos para apoyar a niños con cáncer.

Sin embargo, aquella iniciativa no logró concretarse y quedó descartada durante sus primeras etapas de organización, por lo que nunca se realizó el enfrentamiento.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de recibir una oferta económica por parte de Poncho de Nigris para participar en Ring Royale, la comunicadora no descartó analizar una propuesta formal, especialmente si la compensación resultaba atractiva.

“¿Tú dirías que no?”, respondió Guzmán entre risas ante la posibilidad de aceptar una negociación que incorporara varios ceros en el cheque de pago.

Marta Guzmán aclaró que el altercado con Laura G no incluyó jalones de cabello ni bofetadas / Especial

Pese a mostrar apertura a la idea, Marta Guzmán reconoció que actualmente no cuenta con la preparación física necesaria para boxear, por lo que tendría que comenzar un proceso de acondicionamiento antes de considerar seriamente su participación.

¿Qué pasó entre Laura G y Marta Guzmán en Televisa?

La historia entre Laura G y Marta Guzmán se remonta a 2011, cuando ambas formaban parte del equipo de Primero Noticias, el noticiero matutino de Televisa encabezado en aquella época por Carlos Loret de Mola.

Dentro del programa, Marta Guzmán estaba encargada de presentar los reportes meteorológicos, mientras que Laura G participaba en la sección de espectáculos junto con Mauricio Clark.

Aunque ambas compartían el mismo espacio de trabajo, su relación no era cercana y, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir diferencias relacionadas con la dinámica del programa y la convivencia entre integrantes del equipo.

Uno de los momentos más recordados ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando varios conductores se acercaron a felicitar a Marta Guzmán por su cumpleaños. Durante aquella interacción, Laura G le dio un golpe en la cabeza, situación que provocó una reacción de molestia por parte de su compañera y que posteriormente se convirtió en uno de los episodios más comentados de su relación laboral.

El incidente alimentó las versiones sobre una rivalidad entre las presentadoras, especialmente después de que ambas dejaran de participar en el noticiero.

De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre aquella etapa, semanas después del altercado las dos comunicadoras quedaron fuera del programa, aunque no se cuenta con una explicación oficial detallada en el material proporcionado que permita establecer todas las razones de esas decisiones laborales.

Marta Guzmán aclara si hubo golpes y jalones de cabello con Laura G

A lo largo de los años, el conflicto entre las conductoras dio origen a diferentes versiones sobre supuestas agresiones físicas ocurridas durante su etapa en Televisa. Sin embargo, Marta Guzmán negó que existieran peleas graves, jalones de cabello o bofetadas entre ambas.

La comunicadora explicó que el episodio que ocurrió durante la transmisión del noticiero fue un golpe en la cabeza, pero rechazó que la situación hubiera escalado a una confrontación física de mayor intensidad.

“Fue como un zape, pero no fue jalón de greñas ni golpes, ni rasguños, ni cachetadas”, precisó Guzmán al recordar el altercado ocurrido durante su trayectoria conjunta.

Con esta declaración, la presentadora buscó aclarar las versiones que circularon durante años sobre el enfrentamiento y distinguir lo que realmente ocurrió frente a las cámaras de los rumores que surgieron posteriormente.

El episodio sigue siendo recordado por algunos televidentes debido a que ocurrió durante una transmisión en vivo y se convirtió en uno de los momentos más comentados de aquella etapa del programa.

¿Laura G y Marta Guzmán siguen peleadas después de 15 años?

A pesar de que su relación laboral terminó rodeada de polémica, Laura G aseguró que actualmente no tiene problemas personales con Marta Guzmán y que considera que el paso del tiempo le ha permitido cambiar su perspectiva sobre lo ocurrido.

La conductora explicó que han transcurrido aproximadamente 15 años desde aquella etapa y que las experiencias personales la han llevado a madurar y dejar atrás las diferencias que pudieron existir cuando ambas trabajaban en televisión.

“Siento que parte de la vida es ir madurando, ir cambiando. Si yo me la encontrara ahorita en el pasillo, es más, hasta la saludaría, me tomaría una foto”, afirmó Laura G.

“Le diría: ‘Martha, vamos a actuar un buen zape’”.

Incluso bromeó con la posibilidad de aprovechar el interés que existe alrededor de su antigua rivalidad para realizar una representación del episodio que las volvió noticia en 2011.

Estas declaraciones muestran que, al menos desde la perspectiva de Laura G, la polémica quedó atrás y que un posible enfrentamiento deportivo tendría un carácter de entretenimiento más que de confrontación personal.