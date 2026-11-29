La trabajadora fue acusada de negligencia y omisión sobre cuidados de doña Eva Mange / Especial

La actriz manifestó su inconformidad luego de que un Tribunal modificara la sentencia de cuatro años de prisión contra una enfermera

A cuatro años del fallecimiento de su abuela, Eva Mange, Laura Zapata enfrenta un nuevo capítulo en la batalla legal que emprendió para exigir justicia por los daños que sufrió su familiar durante su estancia en una residencia para adultos mayores en el Estado de México. La actriz denunció públicamente que la enfermera condenada por negligencia y omisión de cuidados fue beneficiada con una resolución judicial que le permitiría cumplir su sentencia fuera de prisión.

Podría interesarte Contra Condenan a enfermera por maltrato a Eva Mange, abuela de Laura Zapata y Thalía

A través de su cuenta de X, la actriz manifestó su inconformidad con la determinación del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, organismo que, según explicó, modificó las condiciones de cumplimiento de la condena de cuatro años de prisión que había sido dictada en junio de 2026 contra Jessica de Jesús Martínez.

Además de cuestionar la decisión de los magistrados, Zapata denunció que le fue negada una audiencia para conocer los fundamentos de la resolución y ejercer sus derechos como víctima, situación que la llevó a señalar públicamente lo que considera una falta de acompañamiento por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia.

Laura Zapata manifestó su inconformidad con la resolución judicial / Especial

¿Por qué Laura Zapata denunció la liberación de la enfermera de su abuela?

De acuerdo con lo expuesto por la actriz, la sentencia condenatoria emitida el pasado 19 de junio establecía una pena de cuatro años de prisión, sin beneficios que permitieran a la enfermera cumplirla fuera del internamiento. Sin embargo, una determinación posterior del Tribunal de Alzada modificó dichas condiciones, permitiendo que la sentenciada pudiera cumplir su condena bajo medidas distintas a la prisión.

Ante esta situación, Laura Zapata solicitó una audiencia con los magistrados para conocer los motivos de la decisión y expresar su postura. No obstante, la petición fue rechazada debido a que el Tribunal ya había resuelto la apelación y actualmente intervenía como autoridad responsable en el juicio de amparo promovido por la sentenciada.

La actriz reprodujo en sus redes sociales la respuesta que recibió por parte del órgano judicial:

“Que no procede concederme esa audiencia porque el Tribunal ya resolvió la apelación y actualmente interviene como autoridad responsable ante el amparo promovido por la sentenciada”.

Laura Zapata volvió a exigir justicia por su abuela Eva Mange / Especial

La modificación de las condiciones de cumplimiento de la pena no significa necesariamente que la sentencia condenatoria haya sido anulada, sino que, de acuerdo con lo denunciado por Zapata, la enfermera podrá cumplirla fuera de prisión.

Laura Zapata denuncia falta de apoyo por parte del sistema de justicia

La inconformidad de la actriz no se limitó a la resolución de los magistrados, pues también aseguró que ha enfrentado dificultades para recibir el acompañamiento jurídico que le corresponde como víctima dentro del proceso. Según explicó, tanto la asesora jurídica que le fue asignada como el Ministerio Público han sido omisos ante sus solicitudes de atención.

“Tampoco he conseguido una respuesta efectiva de quienes deberían brindarme acompañamiento jurídico. La asesora que me fue asignada por el propio sistema de justicia no me responde y tampoco he logrado obtener la atención que necesito del Ministerio Público”.

Laura Zapata insistió en que su intención no es obtener un trato preferencial ni intervenir de manera indebida en las determinaciones judiciales, sino contar con información sobre el proceso y recibir la atención institucional necesaria para ejercer sus derechos.

Laura Zapata denunció falta de acompañamiento jurídico / Especial

“No estoy pidiendo privilegios. No estoy pidiendo que se viole la ley. Estoy exigiendo que se respeten mis derechos”.

¿Qué le pasó a Eva Mange, abuela de Laura Zapata?

Eva Mange Márquez falleció el 24 de junio de 2022, a los 104 años. Antes de su muerte, Laura Zapata había denunciado las condiciones en las que encontró a su abuela durante su estancia en la residencia para adultos mayores Le Grand Senior Living, ubicada en el Estado de México.

La actriz relacionó el deterioro de la salud de su familiar con la atención que recibió dentro del establecimiento y presentó una denuncia contra la enfermera encargada de sus cuidados. Entre las lesiones documentadas durante el proceso judicial se encontraba una escara de nueve centímetros de profundidad, además de úlceras por presión que fueron señaladas por Zapata como evidencia de las deficiencias en su atención.

El proceso legal se prolongó durante varios años. En septiembre de 2025, durante una comparecencia ante juzgados mexiquenses, Laura Zapata reiteró sus señalamientos contra Jessica de Jesús Martínez, a quien atribuyó responsabilidad por las lesiones y el sufrimiento de su abuela.

Por su parte, la defensa de la enfermera rechazó las acusaciones y sostuvo que su representada había actuado siguiendo instrucciones de la propia actriz.

Finalmente, el 19 de junio de 2026, un juez determinó la responsabilidad penal de la enfermera por negligencia y omisión de cuidados, dictando una sentencia de cuatro años de prisión. Un día después, Laura Zapata compartió la noticia con sus seguidores y celebró la resolución judicial.

“Hoy mi corazón descansa un poco más en paz, la justicia llegó, finalmente, para mi abuela, doña Eva Mange Márquez, hoy se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño”.

Laura Zapata asegura que continuará su lucha por conseguir justicia

Tras conocer la modificación de las condiciones de cumplimiento de la sentencia, la actriz dejó claro que no abandonará el seguimiento del caso y que continuará solicitando explicaciones a las autoridades correspondientes. Asimismo, anticipó que hará públicos los avances del proceso para denunciar cualquier situación que considere contraria a sus derechos.

“Hoy no me quedo callada. Voy a exigir explicaciones, voy a solicitar acompañamiento jurídico y voy a hacer público cada paso de este proceso”.

Zapata también cuestionó la atención que reciben las víctimas una vez que se emiten las resoluciones judiciales, al considerar que el acompañamiento institucional debe mantenerse durante las diferentes etapas de los procedimientos legales.

“Una sentencia no debería convertirse en un trámite que deja a la víctima abandonada cuando termina la audiencia”.

La actriz concluyó su mensaje con un llamado a las instituciones encargadas de impartir justicia para que atiendan las necesidades de quienes acuden a ellas en busca de protección.