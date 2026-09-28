LeBron James listo para una nueva temporada en la NBA con los 76ers | AP

El estelar de los 76ers dejó claro que está dispuesto a hacer sacrificios y afrontar la incomodidad con tal de alcanzar el objetivo de conquistar un campeonato

LeBron James tiene claro que su objetivo en la nueva temporada de la NBA sigue siendo conquistar un nuevo campeonato. El estelar de los Philadelphia 76ers aseguró que está dispuesto a asumir los sacrificios necesarios para alcanzar la grandeza y dejó un contundente mensaje sobre las expectativas que tiene en su nueva etapa.

LeBron destacó que el talento por sí solo no es suficiente para construir un equipo ganador, pues considera que la clave está en aceptar la incomodidad y trabajar para superar los obstáculos. En ese sentido, recordó que su compromiso con el basquetbol implica dejar momentos familiares para perseguir el objetivo de levantar otro título.

“No quiero hacer eso. No dejé a mi familia para perder en la segunda ronda, lo sé por seguro. El trabajo tiene que ser hecho, y estoy listo para poner el trabajo en marcha”, sentenció.

Podría interesarte Basquetbol El calendario de LeBron James con los 76ers: un debut de alto voltaje y regresos especiales

LeBron James pide sacrificios para alcanzar la grandeza

El nuevo líder de los 76ers explicó que los equipos que buscan trascender deben estar dispuestos a salir de su zona de confort y asumir las exigencias que implica competir al máximo nivel.

“Para que podamos ser geniales, tenemos que hacer cosas que no nos hacen sentir cómodos. Tenemos que estar cómodos con ser incómodos. Ese es el mejor modo de ser geniales”, señaló el basquetbolista.

LeBron posando con los colores de los 76ers | AP

James insistió en que esa mentalidad debe mantenerse durante toda la temporada, pues considera que el talento de una plantilla pierde valor si no existe el compromiso necesario para convertirlo en resultados.

“Tenemos que enamorarnos de hacer cosas que nos hacen sentir incómodos. Y si podemos hacer eso, podemos ser un buen equipo. Si no lo hacemos, tendríamos que pensar: ‘Oh, hombre, fue un buen equipo en papel, y tuvimos un montón de talento, y lo perdimos en la segunda ronda’”, agregó.

Durante el Media Day previo al arranque de la nueva temporada de la NBA, ‘El Rey’ dejó en claro su objetivo con Philadelphia con todo y los sacrificios que conlleva el sueño que tanto anhela en su nueva y de sus últimas etapas dentro del mayor nivel competitivo.