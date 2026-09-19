El narrador de TV Azteca y su equipo tuvieron un momento especial con el árbitro

Christian Martinoli vivió otro momento especial lejos de los micrófonos; el narrador de TV Azteca volvió hacer de las suyas y puso en aprietos a Marco Antonio Ortiz, el famoso "Gato", durante un reencuentro reavivando la polémica del América vs Cruz Azul de 2024.

¿Qué sucedió?

"Saludos para todos, Dr. García cómo está usted, Zaguito cómo te va. Miren dos leyendas del americanismo, máximo goleador y máximo ganador de trofeos", resaltó Martinoli cuando enfocó con su cámara al exjugador del América y Antonio "El Gato" Ortiz en el aeropuerto tras el partido entre FC Juárez y Tigres.

Christian Martinoli en una transmisión| IMAGO7

El momento desató las risas y Zague salió a la defensa del árbitro: "Nada más les voy a decir una cosa es el mejor árbitro actual del futbol mexicano el señor Gato", mientras el Dr. García añadió "hizo el camino de Santiago desde Oviedo... somos dos peregrinos."

Martinoli siguió con el cotorreo y le lanzó: "Te castigaron para ir al de Juárez o cómo fue", Ortiz respondió "no, no, al contrario fue un gran partido, ayer fue un gran partido, fue un gran partido logré verlos allí."

Marco Antonio, 'Gato' Ortiz, en un partido de la Liga MX | MEXSPORT

Y para finalizar, el narrador preguntó sobre cómo quedará el Clásico Nacional: "Cómo ves Gato" a lo que respondió "el arbitraje va a ganar, lo va hacer muy bien", catapultó el colegiado entre las risas.

Así fue el Bravos vs Tigres

Todo esto, después de que dichos personajes tuvieran actividad en el inicio de la Jornada 9 del Apertura 2026 con el FC Juárez vs Tigres, que dicho sea de paso los fronterizos se quedaron con las tres unidades.

Óscar Estupiñán celebra gol en el FC Juárez vs Tigres | MEXSPORT

Partido en donde los Felinos no la pasaron bien; y es que, al 61’ Juan Brunetta había conseguido marcar para Tigres, pero la anotación fue anulada por fuera de juego en un partido descolorido hasta ese momento.