Leyenda del Monterrey apunta a salir de San Lorenzo con tan solo meses como directivo

Guille Franco en las instalaciones de San Lorenzo | INSTAGRAM: @guillefrancooficial | INSTAGRAM: @guillefrancooficial

Desde Argentina se resalta que Guillermo Franco estará dejando al ‘Ciclón’

Cuestión de horas para que se haga oficial la salida de Guillermo Franco como mánager de San Lorenzo; de acuerdo a ‘doble amarilla’ la leyenda de los Rayados de Monterrey no continua en el puesto que tomó hace tan solo algunos meses.

¿Qué pasó con Guillermo Franco en San Lorenzo?

Incluso desde el corazón de Argentina se destaca que hubo acuerdo mutuo para que abandone a la institución, que encabezaba junto a Walter Perazzo y Martín Saric, luego de la goleada en contra ante Defensa y Justicia.

Guille Franco en las instalaciones de San Lorenzo | INSTAGRAM: @guillefrancooficial

El caos que se generó se debió a la salida de Gustavo Álvarez como director técnico y ante la búsqueda del nuevo sustituto, Franco buscaba que Pipo Gorosito llegara para tomar el banquillo.

Pero terminó llegando Rubén Darío Insúa Carballo, personaje que no quería el mánager, situación que generó un desgaste en los altos mandos del ‘Ciclón’, además de muchas decisiones y el desgaste en el día a día.

Jugadores de San Lorenzo en la Copa Sudamericana | AFP

Guillermo Franco llegó y se va

Cabe mencionar, que Guillermo Franco llegó a mediados de este año tras la reciente victoria de Marcelo Culotta en los comicios presidenciales del club provocando una reestructuración en la directiva.

Todo esto, luego de quedar fuera de la disputa del título de liga en Argentina y tras quedar eliminado de Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2026 el equipo tuvo una sacudida importante.

Nicolás Tripichio, celebrando un gol con San Lorenzo | AFP

En el reacómodo el Director de Futbol experimentó una modificación estratégica, y la responsabilidad recayó en al persona de Guillermo Franco, exfutbolista nacionalizado mexicano, que dejó una huella histórica en Monterrey.