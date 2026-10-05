Cuestión de horas para que se haga oficial la salida de Guillermo Franco como mánager de San Lorenzo; de acuerdo a ‘doble amarilla’ la leyenda de los Rayados de Monterrey no continua en el puesto que tomó hace tan solo algunos meses.
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¿Qué pasó con Guillermo Franco en San Lorenzo?
Incluso desde el corazón de Argentina se destaca que hubo acuerdo mutuo para que abandone a la institución, que encabezaba junto a Walter Perazzo y Martín Saric, luego de la goleada en contra ante Defensa y Justicia.
El caos que se generó se debió a la salida de Gustavo Álvarez como director técnico y ante la búsqueda del nuevo sustituto, Franco buscaba que Pipo Gorosito llegara para tomar el banquillo.
Pero terminó llegando Rubén Darío Insúa Carballo, personaje que no quería el mánager, situación que generó un desgaste en los altos mandos del ‘Ciclón’, además de muchas decisiones y el desgaste en el día a día.
Guillermo Franco llegó y se va
Cabe mencionar, que Guillermo Franco llegó a mediados de este año tras la reciente victoria de Marcelo Culotta en los comicios presidenciales del club provocando una reestructuración en la directiva.
Todo esto, luego de quedar fuera de la disputa del título de liga en Argentina y tras quedar eliminado de Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2026 el equipo tuvo una sacudida importante.
En el reacómodo el Director de Futbol experimentó una modificación estratégica, y la responsabilidad recayó en al persona de Guillermo Franco, exfutbolista nacionalizado mexicano, que dejó una huella histórica en Monterrey.
El ex delantero llegó en su momento debido al conocimiento de primera mano la idiosincrasia del club, algo que la nueva administración vio importante. Cabe mencionar, que se formó en las divisiones inferiores e hizo su debut con el equipo.