Leyendas mundialistas: Andrés Iniesta, el héroe de España

En una selección conocida por su juego colectivo, destacó la individualidad de un jugador. España dominó el mundo del futbol del 2008 hasta el 2012 y, aunque su estilo de juego brillaba por encima de cualquier jugador, fue Andrés Iniesta quien fue conocido como el héroe del equipo.

Pese a haber sufrido una lesión previo a la Copa del Mundo que lo dejó fuera casi toda la temporada, el 'Fantasmita' logró colarse a la lista final de Vicente del Bosque y resultó que fue la mejor decisión del seleccionador español.

Iniesta el héroe de España

Pese a que Iniesta no tiene los mismo números que jugadores como Ronaldo, Miroslave Klose, o los títulos obtenidos por Pelé o Maradona, ni siquiera fue nombrado el mejor jugador de un torneo como Lionel Messi o Diego Forlán, Iniesta puede presumir lo que pocos, haber marco el gol para darle el campeonato a su equipo.

Iniesta llegó a Sudáfrica 2010 tras una fuerte lesión pero justo para el inicio del torneo estuvo listo para ser parte del equipo que dominó cada partido. Aunque previo a la Final sólo colaboró con una anotación esta fue más que fundamental para que la Furia Roja clasificara primero de grupo y su camino rumbo al título fuera más accesible. De no haber marcado ante Chile, España tendría que haberse medido ante Brasil en los Octavos de Final.

Pese a que su anotación en Fase de Grupos fue destacada, nada se compara con su gol en tiempo extra al minuto 116 para que España superara a Países Bajos y lograra coronarse como Campeones del Mundo.

Iniesta marcó el gol con el que España se coronó campeón del mundo | MEXSPORT

Andrés Iniesta, el ídolo de la mancha

Andrés Iniesta Luján, nació un 11 de mayo de 1984 en Fuentealbilla, Albacete. El pequeño mediocampista inició su carrera desde los ocho años en las categorías inferiores del Albacete y a los 12 años emigró a Barcelona para ser parte de la Masía, equipo que lo catapultaría a primera división y a ser uno de los mejores jugadore en la historia de España.

En 2003 Iniesta vio sus primeros minutos en la primera división con el conjunto blaugrana y, tres años más tarde, ya era parte de la convocatoria de la selección mayor. Aun así fue hasta el 2008 que encontró su mejor nivel ayudando a España a coronarse campeón de Europa y en el 2010 ayudarlos a ser campeones del mundo.

El Fantasmita disputó 131 partidos con su selección de los cuales 14 fueron en la Copa del Mundo donde logró anotar dos goles y dar tres asistencias. Además, a nivel de clubes disputó 885 partidos marcando 93 tantos y asistiendo en otros 162.

Andrés Iniesta durante el Mundial de Rusia 2018 | MexSport

Números de Iniesta en la Copa del Mundo

La historia de Iniesta en los Mundiales no es corta. El futbolista de Albacete inició su trayectoria en la Copa del Mundo a los 22 años cuando el seleccionador Luis Aragonés le dio la oportunidad de jugar en la Copa del Mundo de Alemania 2006. En dicho juego sólo disputó un juego y fue ante Arabia Saudita.

En el 2010 jugó en seis de siete encuentros marcando sus únicos dos goles en la competencia. También tuvo participación en los tres juegos de España en Brasil 2014 y no pudo ayudar a la Furia Roja a superar los Octavos de Final en Rusia 2018 aunque dio dos asistencias en dicho torneo.