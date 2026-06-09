Liga MX Femenil: Futbol de estufa del Apertura 2026
Se fue la primera mitad del 2026 y mientras los ojos se centran en la Copa del Mundo 2026, en México los clubes tanto de la Liga MX como de la Liga MX Femenil empiezan a mover sus piezas para reforzarse de la mejor manera. En el caso de la categoría de mujeres, América se coronó en el Clausura 2026, tras lo cual se confirmó la baja de Sandra Paños.
Ahora, las Águilas podrían realizar uno de los movimientos más destacados del mercado de fichajes, con la llegada de Celeste Espino. La guardameta podría dejar a Chivas para apuntalar en Coapa y luchar por la titularidad con Itzel Velasco; además, otras versiones señalan que también se puede dar el regreso de Jaidy Gutiérrez, que se convertería en la tercera arquera.
Por otra parte, el Rebaño ya tuvo una baja destacada con la salida de Casandra Montero, quien reforzará a Pumas en el próximo torneo. Las universitarias quieren recuperar su grandeza y algunos rumores mencionan que Leigh-Anne Robe y Emily Gielnik también podrían llegar al equipo del Pedregal, luego de sus respectivas salidad de Cruz Azul y Rayadas de Monterrey.
Por último, destaca el caso de Atlante, ya que debutará en la Liga MX Femenil. De momento solo se sabe que Nicolás Morales, quien dirigió a Mazatlán en su último torneo en la categoría, estará al frente del club blaugrana, el cual podría reforzarse con varias exjugadoras de las Cañoneras como Brenda Alemán y Lucy Ortiz.
Altas, bajas y rumores de la Liga MX Femenil
AMÉRICA:
Altas:
Rumores altas: Karol Bernal (Rayadas), Celeste Espino (América)
Bajas: Sandra Paños
Rumores bajas:
ATLANTE:
Altas: Nicolás Morales (DT)
Rumores altas: Conni Herrera (Mazatlán), Brenda Alemán (Mazatlán), Lucy Ortiz (Mazatlán), Ámbar González (Mazatlán), Vanessa Sánchez, Jennifer Amaro y Enya Hernández.
ATLAS:
Altas:
Rumores altas:
Bajas:
Rumores bajas:
ATLÉTICO SAN LUIS:
Altas:
Rumores altas:
Bajas: Farlyn Caicedo, Kimberlin Galicia, Alejandra Martínez, Mia Flores, Anapaola González, Ghislane López, Amalia González, Judith Castillo, Isabel Kasis, Farlyn Caicedo
Rumores bajas:
CHIVAS:
Altas:
Rumores altas:
Bajas: Casandra Montero, Kinberly Guzmán
Rumores bajas: Celeste Espino
CRUZ AZUL:
Altas:
Rumores altas: Corina Gómez (Necaxa)
Bajas: Leigh-Anne Robe, Lia Martínez, Diana Salmorán, Niomi Grimaldo (terminó préstamo)
Rumores bajas: Karol Arcanjo
FC JUÁREZ:
Altas:
Rumores altas:
Bajas:
Rumores bajas: Karla Morales
LEÓN:
Altas:
Rumores altas:
Bajas: Alexia Villanueva, Alexxandra Ramírez, Destinney Durón, Laura Herrera, Alessandra Ramírez, Julieta Lema, Ruth Bravo
Rumores bajas:
NECAXA:
Altas: Hugo Sánchez (DT)
Rumores altas: Miriam García (Puebla), Ángeles Martínez
Bajas: Christian Astorga (DT), Alexia García, Ana Torres, Ximena Viñolas, Jennifer Amaro, Karoll López y Andrea Velarde
Rumores bajas:
PACHUCA:
Altas:
Rumores altas:
Bajas:
Rumores bajas: Andrea Pereira
PUEBLA:
Altas: José Carlos Durón (DT)
Rumores altas: Renata Masciarelli
Bajas: Carlos Morales (DT), Miriam García
Rumores bajas: Miriam García
PUMAS:
Altas: Casandra Montero (Chivas)
Rumores altas: Leigh-Anne Robe (Cruz Azul), Miriam García (Puebla), Emily Gielnik (Pumas), Andrea Pereira (Pachuca)
Bajas: Karen Becerril, Ariatna Dorantes, Mónica Alvarado, Liced Serna, Celia Gaynor, Fátima Delgado, Heidi González
Rumores bajas: Silvana Flores
QUERÉTARO:
Altas: Pamela Conti (DT)
Rumores altas: Laisha Espinosa (Mazatlán), Bethany Bos
Bajas: Édgar Mejía (DT), Claudia Lozoya, Emily Flores, Joana Robles, Gabriela Anchando, Lady Andrade, Barbrha Figueroa, Gabriela Álvarez, Dalia Molina, Fabiola Santamaría, Marta Alemany
Rumores bajas:
RAYADAS:
Altas:
Rumores altas:
Bajas: Eva Espejo (Directora deportiva), Emily Gielnik
Rumores bajas:
SANTOS:
Altas:
Rumores altas: Karen de León (Mazatlán), Lucy Ortíz (Mazatlán)
Bajas: María Peraza, Judith Félix, Arlett Casas, Mayte Valle, Michel Ruiz, Dania Padilla, Ailin Serna, Mayra Santana
Rumores bajas:
TIGRES:
Altas: Carlos Emilio González (Presidente)
Rumores altas: Michel Fong
Bajas:
Rumores bajas: Emma Watson (termina el préstamo)
TIJUANA:
Altas:
Rumores altas: Ruth Bravo (León)
Bajas:
Rumores bajas:
TOLUCA:
Altas:
Rumores altas: Ruth Bravo (León)
Bajas: Sumiko Gutierrez, Cinthya Peraza
Rumores bajas: