Línea 6 del Mexibús: estos son los 5 municipios que conectará en el Valle de Toluca

El nuevo corredor tendrá una extensión aproximada de 28.8 kilómetros por sentido, enlazará el Valle de Toluca con el Tren Interurbano México-Toluca

El Valle de Toluca tendrá una nueva alternativa de transporte masivo con la construcción de la Línea 6 del Mexibús, proyecto que busca mejorar los traslados de miles de personas entre diferentes municipios del Estado de México y ofrecer una conexión directa con el Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente.

El proyecto contempla un corredor de aproximadamente 28.8 kilómetros por sentido, con terminales en Zinacantepec y Lerma, además de un recorrido que atravesará diferentes zonas urbanas, comerciales, industriales y educativas del Valle de Toluca. De acuerdo con la información oficial y las actualizaciones más recientes del proyecto, el sistema tendrá influencia directa en Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma.

El Valle de Toluca tendrá una nueva alternativa de transporte masivo / Especial

¿Qué municipios conectará la Línea 6 del Mexibús?

Los cinco municipios que quedarán dentro del corredor o de su zona directa de influencia serán: Zinacantepec

Toluca

Metepec

San Mateo Atenco

Lerma

El eje principal de la ruta será Zinacantepec-Toluca-Lerma, mientras que el trazo y los puntos de conexión permitirán atender también zonas de Metepec y San Mateo Atenco, ampliando la cobertura del transporte masivo en una región donde actualmente muchos usuarios tienen que combinar diferentes rutas para completar sus recorridos.

El proyecto contempla un corredor de aproximadamente 28.8 kilómetros por sentido / Especial

La nueva línea busca reducir esa fragmentación y crear un corredor capaz de movilizar pasajeros desde el poniente del Valle de Toluca hasta la estación Lerma del Tren Interurbano, desde donde podrán continuar hacia otros puntos del Estado de México y la Ciudad de México.

¿Cuál será la ruta de la Línea 6?

El recorrido comenzará en avenida 16 de Septiembre, en Zinacantepec, y continuará por diferentes vialidades importantes del Valle de Toluca, entre ellas Adolfo López Mateos, Paseo Tollocan, Alfredo del Mazo y Lerdo de Tejada, hasta alcanzar la Terminal Lerma.

El proyecto oficial establece como extremos del corredor las terminales de Zinacantepec y Lerma, esta última diseñada como uno de los principales puntos de intercambio con el Tren Interurbano México-Toluca.

A lo largo del trayecto se prevé atender zonas como el Centro de Toluca, Ciudad Universitaria de la UAEMex, el corredor industrial de Tollocan, el Hospital de Ginecología y el Parque Cuauhtémoc, además de diferentes áreas habitacionales y comerciales.

El eje principal de la ruta será Zinacantepec-Toluca-Lerma / Especial

Línea 6 conectará con el Tren Interurbano México-Toluca

Uno de los elementos más importantes del proyecto será su integración con El Insurgente. La Terminal Lerma permitirá que los usuarios del Mexibús puedan realizar una conexión con el Tren Interurbano México-Toluca, facilitando los desplazamientos entre el Valle de Toluca y la zona poniente de la Ciudad de México.

Esta intermodalidad busca reducir la necesidad de utilizar automóviles particulares o realizar varios transbordos en transporte concesionado para acceder al sistema ferroviario.

El proyecto forma parte de una estrategia de movilidad que pretende integrar diferentes medios de transporte en el Estado de México y crear corredores de mayor capacidad.

¿Cuántas estaciones tendrá la Línea 6 del Mexibús?

Este es uno de los datos que ha tenido modificaciones conforme avanza el desarrollo del proyecto. El documento oficial de creación del corredor publicado por el Gobierno del Estado de México contempla 44 estaciones por sentido, además de las dos terminales ubicadas en Zinacantepec y Lerma.

Sin embargo, información más reciente relacionada con la Secretaría de Movilidad ha señalado una configuración de 56 estaciones, dos terminales y una flota inicial de 31 unidades.

Debido a que se trata de un proyecto que continúa en etapa de desarrollo, el número definitivo de estaciones podría ajustarse conforme avancen los estudios, licitaciones y trabajos de construcción.

¿Cuántas unidades tendrá el nuevo Mexibús?

Las proyecciones más recientes contemplan una flota inicial de 31 unidades eléctricas, con las que se pretende atender una demanda aproximada de 48 mil pasajeros diarios.

La introducción de autobuses eléctricos forma parte de la apuesta del Gobierno mexiquense por modernizar los sistemas de transporte masivo y disminuir las emisiones contaminantes en una de las regiones con mayor movimiento vehicular de la entidad.

El sistema estará diseñado para atender tanto recorridos locales como viajes de mayor distancia dentro del Valle de Toluca.

¿Cuáles de los cinco municipios tienen más habitantes?

Tomando como referencia el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Toluca es por mucho el municipio con mayor población entre los cinco relacionados con el proyecto.

El orden es el siguiente: Toluca: 910 mil 608 habitantes.

Metepec: 242 mil 307 habitantes.

Zinacantepec: 203 mil 872 habitantes.

Lerma: 170 mil 327 habitantes.

San Mateo Atenco: 97 mil 418 habitantes.

En conjunto, estos municipios sumaban más de 1.6 millones de habitantes en el Censo de 2020, lo que permite dimensionar el número de personas que viven dentro de la zona donde tendrá influencia este nuevo sistema de transporte.

La cantidad de habitantes no significa que todos utilizarán el Mexibús, pero sí muestra la importancia de mejorar la conectividad dentro de esta región.

¿Cuándo comenzará a construirse?

De acuerdo con la información más reciente de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, las obras principales están previstas para comenzar en 2027, aunque podrían existir trabajos preliminares desde finales de 2026.