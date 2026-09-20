Los Reds consiguieron su segunda victoria de la temporada en la Premier League y continúan invictos

Liverpool consiguió una importante victoria como visitante al derrotar 1-0 al Bournemouth, gracias a un gol de Alexander Isak. Los Reds sumaron así su segundo triunfo de la temporada en la Premier League y mantienen el paso invicto en el campeonato.

El encuentro también significó un regreso especial para Andoni Iraola, quien volvió al estadio donde dirigió al Bournemouth durante tres temporadas antes de tomar las riendas del Liverpool. El técnico español fue recibido en la que fuera su casa, aunque terminó sufriendo una derrota frente a su antiguo equipo.

Liverpool encontró el gol en el segundo tiempo

Durante la primera mitad, Bournemouth mostró intensidad y complicó la salida del conjunto visitante con una presión alta. Liverpool tuvo dificultades para imponer su ritmo y las ocasiones de peligro fueron escasas.

Dominik Szoboszlai estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de tiro libre que pasó muy cerca de la escuadra. Sin embargo, Bournemouth también tuvo una oportunidad clara para ponerse en ventaja.

Evanilson estuvo a punto de marcar después de recibir un servicio de Tavernier desde el costado izquierdo, pero Alisson Becker reaccionó de gran manera para evitar el tanto local.

Liverpool y Bournemouth | AP

Hubo mejora después del descanso

Liverpool mejoró después del descanso y comenzó a jugar con mayor intensidad en campo rival. La insistencia de los Reds finalmente tuvo recompensa al minuto 58.

Cody Gakpo protagonizó una gran jugada individual dentro del área y consiguió generar el espacio para que el balón quedara a disposición de Alexander Isak, quien apareció para definir y poner el 1-0.

Alexander Isak festejando su gol con el Liverpool | AP

El tanto le permitió al conjunto dirigido por Iraola tomar el control del partido, mientras Bournemouth intentó adelantar sus líneas en busca del empate.

Sin embargo, los locales no consiguieron generar ocasiones suficientemente claras para vencer nuevamente a Alisson, por lo que Liverpool mantuvo la ventaja hasta el silbatazo final.

Con este resultado, los Reds consiguieron su segunda victoria de la temporada en la Premier League y llegaron a nueve puntos, manteniéndose invictos y cerca de los primeros puestos de la clasificación.

Por su parte, Bournemouth continúa sin conseguir su primera victoria liguera y permanece en la parte baja de la tabla, por lo que deberá reaccionar en las próximas jornadas para alejarse de la zona de descenso.