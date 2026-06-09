Lluvias dejan más de 11 millones de m3 de agua en CDMX en poco tiempo

Las lluvias comenzaron la noche del lunes, se prolongaron hasta la madrugada y las primeras horas de este martes. La CDMX presenta una acumulación superior a los 11.2 millones de metros cúbicos de agua, sin olvidar las decenas de afectaciones por encharcamientos, caída de árboles y fallas eléctricas, informaron las autoridades.

Los mayores niveles de precipitación que se registraron son: en la estación Municipio Libre, en Iztapalapa, con 25.75 milímetros; seguida de Yaqui, en Cuajimalpa, con 23.75 milímetros; Del Valle, en Benito Juárez, con 23.25 milímetros; Desierto de los Leones, con 22.75 milímetros, y Zarco, también en Cuajimalpa, con 22.5 milímetros.

Auxilian a los tripulantes de un vehículo que quedó varados / OVIAL_SSCC

Rescate y cuerpos de seguridad

Para la atención de afectaciones —a través del Operativo Tlaloque 2.0—, la Secretaría de Gestión Integral del Agua movilizó a 117 trabajadores especializados, contando con personal operativo, técnicos e ingenieros, con el apoyo de 42 equipos de maquinaria, incluidos vehículos de bombeo de emergencia, unidades hidroneumáticas y equipos Hércules.

A las 7:00 horas, Segiagua informó que las brigadas atendieron el 100% de los encharcamientos registrados, principalmente en las alcaldías Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, Cuajimalpa, Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Policías brindan seguridad al momento de evacuar a los habitantes / SSC

Entre los puntos que requirieron intervención destacaron Eje 3 Oriente y Calzada Taxqueña, en Iztapalapa; Circuito Interior y Oriente 102, en la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, Iztacalco; así como Calzada de Tlalpan y Santa Cruz, en la colonia San Simón Ticumac, alcaldía Benito Juárez, donde fueron desplegados equipos hidroneumáticos para agilizar el desalojo del agua acumulada.

Reportan MÁS DE UNA CENTENA de árboles caídos

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que durante la emergencia se atendió la caída de 93 árboles y cinco postes, 10 encharcamientos, además de nueve cortocircuitos derivados de las condiciones provocadas por las lluvias.

En la colonia San Juan de Aragón, se registró la caída de un árbol de 18 metros de altura / Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC

Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, dado que durante la mañana de este martes persistían lloviznas y lluvias ligeras en diversas alcaldías, entre ellas Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Venustiano Carranza.

Protección Civil mencionó que las condiciones de inestabilidad atmosférica continuarán durante el resto del día, por lo que se prevé cielo nublado, lluvias intermitentes y algunos episodios de precipitación fuerte acompañada de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Ante las circunstancias, el Gobierno capitalino aseguró que mantendrá el monitoreo permanente de la red hidráulica y los puntos de riesgo.