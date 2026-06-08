Lo que deja el Gran Premio de Mónaco 2026: el día en que Antonelli tomó el Principado

El Gran Premio de Mónaco 2026 será recordado como una de esas carreras que marcan un cambio de época. No solo por el caos, las banderas, los abandonos y las sanciones, sino porque el campeonato parece haber encontrado a su nueva referencia: Andrea Kimi Antonelli.

1. La gran conclusión: Antonelli ya no es una promesa

Hasta antes de Montecarlo se podía argumentar que el italiano estaba viviendo una gran racha. Después de Mónaco, la conversación cambia por completo.

Antonelli logró: ●Pole Position. ●Victoria. ●Vuelta rápida. ●Lideró todas las vueltas.

Es decir, consiguió un Grand Slam, algo extremadamente raro en Fórmula 1, y lo hizo en el circuito más exigente del calendario. Además, se convirtió en el ganador más joven en la historia del Gran Premio de Mónaco.

Lo más impresionante fue la manera en que gestionó: ●La presión de una salida desde la pole. ●Varios Safety Cars. ●Una bandera roja. ●Una resalida final con Lewis Hamilton detrás.

No cometió un solo error relevante y por si fuera poco, se convierte en el primer piloto en la historia en conseguir sus primeras cinco victorias de forma consecutiva.

2. El campeonato empieza a tomar forma

Tras seis fechas, Antonelli abandonó la categoría de contendiente para convertirse en el hombre a vencer.

Llega a: ●156 puntos. ●Cinco victorias consecutivas. ●66 puntos de ventaja sobre Hamilton.

La cifra de cinco victorias seguidas es especialmente significativa porque demuestra algo más importante que la velocidad: consistencia.

En la Fórmula 1 moderna los campeonatos se ganan acumulando resultados durante meses. Antonelli ya está construyendo una ventaja equivalente a más de dos carreras completas.

3. Mercedes volvió a dominar Montecarlo

Durante años se asumió que Mónaco favorecía a Ferrari o Red Bull.

Este fin de semana mostró otra realidad:

Mercedes encontró un coche extremadamente eficaz en curvas lentas y en gestión de neumáticos.

La diferencia de Antonelli respecto al resto de la parrilla fue visible desde la calificación. Incluso cuando la carrera se volvió impredecible, el Mercedes nunca pareció perder el control de la situación.

4. Hamilton recordó que sigue siendo Hamilton

Aunque terminó segundo, Hamilton salió muy fortalecido. El reset de su mente quedó claro.

Dos datos hablan por sí solos: ●Igualó el récord de ocho podios en Mónaco atribuido a Ayrton Senna. ●Se colocó segundo del campeonato de pilotos.

No tuvo coche para derrotar a Antonelli, pero sí mostró que Ferrari está más cerca de Mercedes que hace unas semanas.

5. La carrera que destruyó las aspiraciones de varios favoritos

Max Verstappen

Su carrera terminó prácticamente en la salida por problemas mecánicos. Un golpe enorme para sus aspiraciones de campeonato.

Lando Norris

Otro abandono doloroso debido a problemas técnicos. McLaren sigue sin levantar.

Charles Leclerc

El héroe local sufrió uno de los momentos más duros del fin de semana al accidentarse en la arrancada posterior al Safety Car. Abandonar en casa siempre duele más.

6. George Russell protagonizó el desastre estratégico del año

Si hay un piloto que sale de Mónaco con más preguntas que respuestas es George Russell. Tenía ritmo para pelear por el podio. Terminó fuera de los puntos tras una cadena de sanciones y errores operativos. Algunos de los castigos estuvieron relacionados con procedimientos de velocidad en el pit lane y ejecución incorrecta de penalizaciones.

La consecuencia es enorme: ●Perdió el segundo lugar del campeonato. ●Cedió terreno frente a Hamilton. ●Dejó escapar una oportunidad valiosísima para Mercedes.

7. La gran sorpresa: Isack Hadjar

Mientras todos observaban a Antonelli y Hamilton, Isack Hadjar consiguió un podio que pocos anticipaban.

Con apenas 22 años, terminó tercero y confirmó que Red Bull tiene otro talento joven capaz de convertirse en protagonista de la próxima generación.

8. Checo Pérez y el primer gran momento de Cadillac

Para México, la historia más interesante fue la de Sergio Pérez.

Inicialmente cruzó la meta en zona de puntos y parecía entregar la primera unidad de la historia a Cadillac en Fórmula 1.

Sin embargo, las investigaciones y sanciones posteriores generaron incertidumbre sobre el resultado definitivo. Aun así, el rendimiento mostró una mejora importante respecto al inicio de temporada.

Lo más comentado después de la carrera

1. ¿Estamos viendo al próximo campeón del mundo?

Cinco victorias consecutivas y dominio absoluto en Mónaco dispararon las comparaciones con los grandes talentos generacionales de la historia reciente.

2. El colapso de los favoritos

Verstappen, Norris y Leclerc abandonaron la misma carrera. Algo extremadamente inusual para tres figuras de ese nivel.

3. La cantidad de sanciones

Mónaco 2026 será recordado por el volumen de investigaciones, penalizaciones y revisiones posteriores a la bandera a cuadros. Nada más para empezar siete pilotos fueron sancionados al menos una vez con cinco segundos de penalización, algunos como Checo Pérez, DOS VECES.

4. La bandera roja

La degradación del asfalto tras varios incidentes produjo una interrupción poco habitual para los estándares modernos de Mónaco.

La imagen que quedará para la historia

Si hubiera que resumir el GP de Mónaco 2026 en una sola imagen, sería esta:

Un adolescente italiano de Mercedes arrancando desde la pole, sobreviviendo al caos más absoluto de Montecarlo y cruzando la meta para convertirse en el ganador más joven de la carrera más prestigiosa del calendario.