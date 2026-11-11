La tercera temporada de la serie inspirada en el universo de J. R. R. Tolkien llegó a Prime Video con ocho episodios

La espera terminó para los seguidores de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, pues la tercera temporada de la producción de fantasía ya comenzó a estrenarse en Prime Video este miércoles 11 de noviembre de 2026. Después de más de dos años sin nuevos episodios, la historia regresa con una Tierra Media marcada por los enfrentamientos entre elfos, hombres, enanos y las fuerzas oscuras de Sauron.

Sin embargo, quienes esperaban disfrutar de toda la temporada en un solo día tendrán que esperar un poco más. A diferencia de otros lanzamientos de las plataformas de streaming, los ocho capítulos de Los Anillos del Poder 3 se distribuirán en tres fechas, con un estreno inicial de cuatro episodios y dos entregas adicionales durante las siguientes semanas.

La nueva temporada retoma los acontecimientos que quedaron pendientes desde octubre de 2024, cuando concluyó la segunda entrega. Ahora, la historia avanzará varios años y mostrará cómo el poder de Sauron continúa creciendo, mientras los distintos pueblos de la Tierra Media buscan la manera de detener sus planes.

Los Anillos del Poder regresó a Prime Video con su tercera temporada / Especial

¿Cada cuándo se estrenan los capítulos de Los Anillos del Poder 3?

Prime Video estrenó los primeros cuatro episodios el miércoles 11 de noviembre de 2026, por lo que los suscriptores ya pueden comenzar a disfrutar de la nueva temporada. Los siguientes capítulos se publicarán en bloques de dos, con una semana de diferencia entre cada lanzamiento.

Este es el calendario completo de estreno de la tercera temporada: Capítulo 1: miércoles 11 de noviembre de 2026.

Capítulo 2: miércoles 11 de noviembre de 2026.

Capítulo 3: miércoles 11 de noviembre de 2026.

Capítulo 4: miércoles 11 de noviembre de 2026.

Capítulo 5: miércoles 18 de noviembre de 2026.

Capítulo 6: miércoles 18 de noviembre de 2026.

Capítulo 7: miércoles 25 de noviembre de 2026.

Capítulo 8: miércoles 25 de noviembre de 2026.

De esta manera, la tercera temporada estará completa el 25 de noviembre, fecha en la que se estrenarán los últimos dos episodios. Los seguidores podrán ver la historia completa en apenas tres semanas, sin tener que esperar varios meses para conocer el desenlace.

La nueva entrega contará con ocho episodios durante noviembre / Especial

¿De qué trata la tercera temporada de Los Anillos del Poder?

La nueva entrega se desarrolla varios años después de los acontecimientos de la segunda temporada, en un momento en el que la guerra entre los elfos y las fuerzas de Sauron alcanza una etapa decisiva. El Señor Oscuro continúa avanzando en su objetivo de dominar la Tierra Media y trabaja para crear un poder capaz de someter a sus enemigos.

La historia también profundizará en las consecuencias de las decisiones tomadas por Galadriel, Elrond y los demás personajes que intentaron frenar el avance de Sauron. La destrucción de Eregion, la caída de importantes líderes y la aparición de nuevas amenazas serán elementos fundamentales para comprender los conflictos que enfrentarán los protagonistas.

Además, la producción seguirá explorando las historias de los enanos, los hombres y los magos, cuyos destinos comienzan a relacionarse cada vez más con la guerra que amenaza a toda la Tierra Media.

Los últimos dos capítulos se estrenarán el 25 de noviembre de 2026 / Especial

¿Cómo terminó la segunda temporada de Los Anillos del Poder? (Spoilers)

El final de la segunda temporada dejó importantes acontecimientos que serán fundamentales para entender los nuevos episodios. Uno de los momentos más relevantes fue la destrucción de Eregion, ciudad élfica que terminó devastada durante el enfrentamiento contra las fuerzas de Sauron.

En medio del conflicto, Celebrimbor fue capturado y asesinado por Sauron, después de negarse a revelar el paradero de los Nueve Anillos. Por su parte, Galadriel se enfrentó directamente al Señor Oscuro, quien consiguió apoderarse de los anillos destinados a los hombres, aunque no logró quedarse con Nenya, el anillo que ella llevaba.

La historia de los enanos también tuvo un desenlace trágico. En las profundidades de Khazad-dûm, el despertar de un Balrog provocó la muerte del rey Durin, mientras su hijo intentaba detener las consecuencias del poder que había comenzado a dominarlo.

Otro de los momentos más importantes ocurrió cuando el personaje conocido como el Extraño descubrió que su verdadero nombre era Gandalf, revelación que abrió una nueva etapa para su participación en la historia.

Finalmente, los elfos sobrevivientes se retiraron hacia un valle que más adelante sería conocido como Rivendel, mientras Sauron consolidaba su influencia y preparaba nuevos movimientos para extender su dominio.

¿Dónde ver Los Anillos del Poder temporada 3?

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder está disponible exclusivamente en Prime Video, plataforma en la que también pueden encontrarse las dos entregas anteriores.

La producción cuenta nuevamente con Morfydd Clark como Galadriel, Charlie Vickers como Sauron y Robert Aramayo como Elrond, entre otros integrantes del elenco. Con su regreso, la serie continuará desarrollando los acontecimientos de la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de la historia narrada en las películas de El Señor de los Anillos.