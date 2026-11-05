¿Luis de Llano pide disculpas a Sasha? Checa el VIDEO del perdón que está circulando en YouTube

Se comprometió a no volver a realizar declaraciones públicas sobre la cantante / Especial

El productor supuestamente está reconociendo su responsabilidad civil por daño moral

Luis de Llano volvió a ser noticia tras la difusión de un video en el que supuestamente ofrece una disculpa a Sasha Sokol, quien emprendió acciones legales contra el productor por el daño moral relacionado con la relación que mantuvieron durante la década de los años 80, cuando ella era menor de edad y él un adulto.

La grabación comenzó a circular en YouTube a través de una cuenta identificada como “Cumplimiento Luis de Llano”, bajo el título “TERCER Resolutivo Perdón Público”. En ella, el productor se dirige directamente a la exintegrante de Timbiriche, reconoce la responsabilidad civil establecida por las autoridades judiciales y hace referencia a las declaraciones que realizó públicamente sobre su relación.

La aparición del material ocurre después de que Sasha Sokol señalara que Luis de Llano no había cumplido con todas las medidas ordenadas por la justicia, entre ellas la obligación de ofrecer una disculpa pública. Sin embargo, el video no fue difundido inicialmente mediante las cuentas oficiales conocidas del productor, sino a través de un canal que se presenta como un espacio destinado a documentar el cumplimiento de la sentencia.

Luis de Llano difundió una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol / Especial

¿Qué dijo Luis de Llano en su disculpa pública a Sasha Sokol?

En la grabación, Luis de Llano comienza identificándose con su nombre completo y expresando una solicitud de perdón dirigida a la cantante. Durante su mensaje, reconoce la responsabilidad civil que le fue atribuida por el daño moral derivado de los hechos examinados por las autoridades judiciales.

"Soy Luis Miguel de Llano Macedo, aquí y ahora hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery”.

“Uno, reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas de asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los años 80, acatando de forma plena la resolución definitiva dictada por el Juzgado Sexagésimo Segundo Civil, la Séptima Sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Sasha Sokol emprendió una demanda civil por daño moral contra el productor / Especial

El pronunciamiento representa un cambio respecto a las declaraciones que el productor había realizado anteriormente sobre su relación con Sasha Sokol. La cantante cuestionó durante años la manera en que De Llano abordó públicamente lo ocurrido, particularmente por tratarse de una relación iniciada cuando ella todavía era adolescente.

Luis de Llano reconoce que sus declaraciones sobre Sasha Sokol fueron desafortunadas

Uno de los puntos centrales del video es el reconocimiento de las declaraciones realizadas por el productor en marzo de 2022. En aquella ocasión, Luis de Llano habló sobre su relación con la cantante durante una entrevista publicada en YouTube y posteriormente emitió un comunicado en sus redes sociales.

El video apareció en un canal de YouTube dedicado al cumplimiento de la sentencia / Especial

En el mensaje difundido ahora, el productor admite que sus palabras no fueron adecuadas y que minimizaron las consecuencias de los hechos que posteriormente fueron examinados por la justicia.

"Dos, reconozco absolutamente que mis declaraciones en la entrevista concedida el 6 marzo de 2022 en el programa La Entrevista de Yordi Rosado, transmitido por la plataforma YouTube, así como las de mi comunicado del 30 de marzo de 2022 publicado en mis redes sociales, fueron desafortunadas e inexactas y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal de usted, Sasha Sokol Cuillery".

Este reconocimiento resulta relevante porque la controversia judicial no solamente estuvo relacionada con la relación que ambos mantuvieron décadas atrás, sino también con la forma en que el productor se refirió públicamente a ella y con las consecuencias que esas declaraciones tuvieron para la cantante.

¿Luis de Llano prometió no volver a hablar de Sasha Sokol?

Además de reconocer su responsabilidad civil, el productor expresó un compromiso para evitar futuras declaraciones públicas relacionadas con la intérprete. Según sus palabras, esta decisión busca respetar su vida privada y los derechos que fueron considerados durante el procedimiento judicial.

"Tres, reitero ante la sociedad mexicana mi solicitud de perdón público a usted, Sasha Sokol Cuillery. Asumo totalmente la responsabilidad civil derivada de mi sentencia y me comprometo formalmente a no volver a realizar mención alguna sobre su persona en ningún medio de comunicación o red social y así manifiesto mi voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad".

Con estas declaraciones, Luis de Llano se compromete a no mencionar nuevamente a Sasha Sokol en medios de comunicación ni plataformas digitales, una medida que forma parte del contenido de su pronunciamiento público.

La promesa también busca evitar que la controversia continúe alimentándose mediante entrevistas o comentarios sobre la vida personal de la cantante, quien ha defendido su derecho a que los hechos sean reconocidos y a que se respeten las determinaciones judiciales.

¿Qué resolvió la justicia en el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano?

El proceso legal comenzó después de que Sasha Sokol hiciera públicos sus señalamientos sobre la relación que sostuvo con Luis de Llano cuando era menor de edad. La cantante emprendió una demanda civil por daño moral, mediante la cual buscó el reconocimiento judicial de las afectaciones que atribuyó a los hechos y a las declaraciones posteriores del productor.

El caso avanzó por distintas instancias judiciales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejó firme la resolución civil relacionada con la responsabilidad del productor.

Entre las medidas contempladas se encuentra la disculpa pública, cuyo objetivo es reconocer el daño moral determinado por las autoridades. El procedimiento también ha tenido relevancia en la conversación pública sobre las relaciones marcadas por diferencias de edad y poder, especialmente cuando involucran a personas menores de edad. La resolución corresponde al ámbito civil, por lo que no debe confundirse con una sentencia penal.

¿Qué dijo Luis de Llano al finalizar su disculpa pública?

En la parte final del video, el productor explica que su mensaje responde a las medidas ordenadas por las autoridades judiciales y sostiene que su pronunciamiento constituye un acto de cumplimiento de la resolución.