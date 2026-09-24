Majo Aguilar cantará el himno mexicano para el partido de la NFL en el Estadio Banorte

Majo Aguilar, artista mexicana que cantará el himno mexicano nse en el juego de NFL México | X @NFL

La NFL confirmó a las artistas que llevarán el protocolo de los himnos nacionales

La NFL confirmó que la cantante mexicana Majo Aguilar será la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia previa al partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, correspondiente a la Semana 11 de la temporada 2026.

La participación de Aguilar formará parte de la ceremonia protocolaria previa al encuentro, que tendrá como uno de sus elementos centrales la interpretación de los himnos nacionales de México y Estados Unidos.

Majo Aguilar presentándose en el festival arre | INSTAGRAM

Además de Majo Aguilar, la NFL anunció la participación de la artista mexicoamericana Mxka, quien será la encargada de interpretar el Himno Nacional de Estados Unidos antes del duelo entre Vikings y 49ers.

La presencia de ambas cantantes se dará en un partido que ha generado expectación entre los aficionados, particularmente desde que comenzaron a venderse las entradas para el encuentro. El duelo forma parte del calendario de la temporada regular de la NFL y tendrá como escenario el Estadio Banorte.

Majo Aguilar y su experiencia en eventos deportivos

Majo Aguilar, de 32 años, pertenece a la reconocida dinastía Aguilar y desarrolla su carrera principalmente dentro de la música ranchera. Es nieta del cantante y actor Antonio Aguilar, una de las figuras históricas de la música mexicana, y forma parte de una familia vinculada durante generaciones con la industria musical.

Aunque su carrera comenzó a tomar mayor relevancia a partir de 2015, la cantante ya cuenta con experiencia en ceremonias relacionadas con eventos deportivos de gran exposición.

Majo Aguilar presentándose en el festival arre | INSTAGRAM

Uno de sus antecedentes ocurrió el 3 de mayo de 2025, cuando interpretó el Himno Nacional Mexicano durante la función de boxeo protagonizada por Saúl 'Canelo' Álvarez en Las Vegas.

Ahora, su participación en el Vikings vs. 49ers representará una nueva presentación ante una audiencia vinculada con uno de los principales espectáculos deportivos de Estados Unidos.

¿Quién es Mxka, la cantante que interpretará el himno de Estados Unidos?

La ceremonia previa al partido también contará con la participación de Mxka, artista mexicoamericana nacida en Oakland, California, quien tendrá a su cargo la interpretación del Himno Nacional de Estados Unidos.

La cantante se identifica como "blaxicana", término relacionado con sus raíces mexicanas y afroamericanas. Es hija de madre mexicana y padre estadounidense, una combinación cultural que también forma parte de la identidad que proyecta a través de su propuesta artística.

Mxka artista mexicoamericana que cantará el himno estadounidense en el juego de NFL México | X @NFL