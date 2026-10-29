La banda nos adelantó en exclusiva para CONTRA los detalles del concierto del 30 de octubre en la Arena CDMX

La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio se prepara para celebrar cuatro décadas de trayectoria con una noche dedicada a la música, la memoria y las tradiciones mexicanas. La agrupación llegará este 30 de octubre a la Arena Ciudad de México con su espectáculo Día de Muertos en la Vecindad. Ofrenda a los Ancestros, una presentación que combinará sus grandes éxitos, nuevas canciones y una celebración colectiva en la que el público también tendrá un papel importante.

En entrevista exclusiva para CONTRA, Pato, integrante de la banda, compartió algunos detalles de esta sexta edición del espectáculo, que tendrá un significado especial por el aniversario número 40 de la agrupación. Además de preparar un recorrido por su historia musical, los integrantes aprovecharán la presentación para grabar imágenes y testimonios que formarán parte de un documental con el que buscan contar su trayectoria desde una perspectiva colectiva.

“Esta fecha es tan importante para nosotros, celebrando los 40 años de Maldita Vecindad y también el ‘Día de Muertos en la Vecindad. Ofrenda a los Ancestros’, que es la sexta vez que lo hacemos en la Arena de la Ciudad de México”, expresó el músico, quien destacó que las cuatro décadas de la banda han estado marcadas por discos, giras, colaboraciones y experiencias que han enriquecido su propuesta artística.

La Maldita Vecindad prepara un concierto para celebrar cuatro décadas de trayectoria / Especial

¿Qué sorpresas prepara Maldita Vecindad para su concierto de Día de Muertos?

La presentación reunirá canciones que han acompañado a distintas generaciones de seguidores, pero también ofrecerá espacio para nuevas propuestas. Entre las novedades destaca La Cumbia del Xoloitzcuintle, un tema inspirado en este animal emblemático de la cultura mexicana, asociado con las creencias ancestrales y el acompañamiento espiritual. Pato también recordó la colaboración que mantienen con la Sonora Santanera mediante el proyecto La Vecindad Santanera, del que surgió una versión de Perfume de Gardenias.

“También, fíjate que en esta ocasión estamos estrenando una canción que se llama La Cumbia del Xoloitzcuintle, y que habla precisamente sobre estos perritos, estos animales muy nuestros, que representan nuestra cultura, nuestro pasado ancestral, nuestra energía también sanadora a través de ellos, y todo lo que representan como cultura”, explicó el músico sobre uno de los temas que compartirán con sus seguidores.

Para convertir el concierto en una auténtica celebración de Día de Muertos, la agrupación invitó a sus seguidores a asistir caracterizados con disfraces y vestimenta relacionada con esta tradición mexicana. Aunque cada persona podrá elegir cómo acudir, los músicos buscan que predominen los elementos culturales nacionales sobre las referencias de Halloween, con la intención de fortalecer el sentido de identidad que distingue a esta festividad.

La banda llegará este 30 de octubre a la Arena Ciudad de México con su espectáculo Día de Muertos en la Vecindad / Especial

“Pedimos que sea Día de Muertos y no Halloween, que vayan al final de cuentas como quieran, pero es como reprender precisamente todos estos valores culturales que tenemos como mexicanos, que aparte tenemos mucho de dónde tomar y es un ambiente totalmente familiar, así que pueden ir desde los niños más chiquitos hasta los abuelitos”, señaló Pato.

Maldita Vecindad defiende las tradiciones mexicanas ante la gentrificación

Más allá de los disfraces y la música, el espectáculo tiene un significado relacionado con la memoria de los seres queridos que han fallecido. Para los integrantes de Maldita Vecindad, el Día de Muertos representa una oportunidad para mantener vivas las raíces culturales y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, una visión que han trasladado a sus presentaciones durante los últimos años.

“El tiempo vive en la memoria, decimos, y mientras estén en la memoria, pues siguen vivos para nosotros, y qué mejor a través de estas tradiciones ancestrales, a través de esta manera también tan festiva que tenemos y respetuosa, de celebrar esta fecha tan mexicana”, compartió el músico al explicar la importancia que tiene esta conmemoración para la agrupación.

Pato también manifestó su preocupación por los cambios sociales y culturales que atraviesan distintas comunidades del país, particularmente ante fenómenos como la gentrificación, que considera un desafío para la conservación de las tradiciones. Desde su perspectiva, la música puede funcionar como una herramienta para defender las expresiones culturales que forman parte de la identidad mexicana y transmitirlas a las nuevas generaciones.

La Maldita invitó a sus seguidores a asistir caracterizados con disfraces y vestimenta relacionada con el Día de Muertos / Especial

Pato habla sobre Palestina y la libertad de expresión de Maldita Vecindad

Durante la conversación, el músico también abordó la postura política que Maldita Vecindad ha mantenido a lo largo de su trayectoria, especialmente por sus pronunciamientos sobre el conflicto en Palestina. Pato aseguró que la agrupación considera importante utilizar sus conciertos como espacios para expresar sus convicciones, incluso cuando sus opiniones puedan generar controversia.

“Para empezar, tenemos que ser también congruentes con nuestra postura. Y por otro lado, yo creo que no podemos estar volteándonos a otro lado cuando hay un genocidio, el más visible en toda la historia de la humanidad”, afirmó el integrante de la banda, al referirse a la situación en Palestina.

El músico explicó que, desde sus primeros años, Maldita Vecindad ha buscado mantener su independencia artística y evitar que las decisiones comerciales determinen el contenido de sus canciones o presentaciones. En ese sentido, sostuvo que la agrupación respeta las diferentes posiciones políticas, pero considera indispensable conservar una visión crítica sobre los acontecimientos sociales.

“Y respetamos las posturas políticas de otros, pero también creemos en la visión crítica, como banda, como individuos y que aparte las sustentamos en nuestra carrera y en nuestras canciones, en nuestras presentaciones, en todo”, señaló Pato, quien recordó que el grupo ha seguido un camino distinto al de otras propuestas musicales desde sus inicios.

Maldita Vecindad defiende las tradiciones mexicanas ante la gentrificación / Especial

¿De qué tratará el documental de Maldita Vecindad?

Uno de los anuncios más importantes de la entrevista fue la preparación de un documental que recuperará la historia de Maldita Vecindad a través de sus integrantes y de las personas que han contribuido a construir su trayectoria. Como parte de este proyecto, durante el concierto del 30 de octubre se realizarán grabaciones que servirán para documentar la celebración y la relación que mantiene la agrupación con su público.

“También fíjate que estamos tomando testimonio visual, donde vamos a hacer un documental en especial de esto, pero también va a formar parte de un documental que a largo plazo vamos a estar trabajando en ello y presentándolo, y más bien desde ahorita lo estamos trabajando con el documental que posteriormente les queremos compartir”, adelantó.

A diferencia de otras producciones musicales centradas exclusivamente en las figuras principales de una agrupación, Maldita Vecindad pretende contar su historia desde una visión colectiva, en la que tengan espacio los músicos, colaboradores y personajes que han acompañado su evolución durante cuatro décadas. Pato explicó que no desean presentar una narrativa protagonizada únicamente por estrellas del rock, sino mostrar el contexto social, político y cultural de México en el que se desarrolló el proyecto.

“Nosotros hemos construido esta historia desde la colectividad, para nosotros es muy importante la colectividad, la inteligencia colectiva como una herramienta para lograr el bien mayor”, destacó el músico al hablar sobre el enfoque que tendrá la producción audiovisual.