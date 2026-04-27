¿Manchester United regresa a Champions? Esto necesitan los Red Devils para clasificar

Sólo cuatro partidos separan al Manchester United de la UEFA Champions League y, de la mano de Michael Carrick, el equipo ve cerca su regreso a la máxima competición europea. Esto es lo que los Red Devils necesitan para volver a la Champions.

El resurgir del ManU de la mano de Carrick

A inicios del 2026 pocos hubieran creído que el Manchester United no sólo estuviera peleando por estar en los puestos de Champions League, sino que a falta de cuatro jornadas fuera el tercer clasificado sólo por detrás de Manchester City y Arsenal.

A inicios de enero, la directiva de los Red Devils decidieron poner fin a la etapa de Ruben Amorim como entrenador del equipo. el portugués dejó al Manchester United en el sexto puesto en la clasificación de la Premier League con 31 puntos, a 17 puntos del Arsenal, el entonces líder del torneo.

Carrick llegó para reemplazar a Amorim y en sus 13 partidos al mando, el exfutbolsita suma nueve victorias, dos empates y tan sólo dos derrotas. Entre estos partidos se destacan victorias ante Manchester City, Arsenal, Aston Villa y Chelsea, equipos que pelean en lo alto de la clasificación.

Aunque sigue invicto, Carrick perdió puntos por primera vez | AP

Manchester United en puestos de Champions

En esta buena racha de la mano de Carrick, los Red Devils han ascendido tres puestos en la clasificatoria. Hoy son el tercer mejor equipo en la Premier con 61 puntos. Aunque están muy lejos de la pelea por el título estando 12 puntos por detrás, el equipo festeja su actualidad especialmente al estar en puestos de Champions.

Con cinco equipos ingleses clasificando a la Champions League, el United ya tiene prácticamente su lugar en el torneo asegurado, sólo una debacle los dejaría fuera. Esto se debe a que se encuentra 11 puntos por arriba del sexto lugar, Brighton.

Manchester United vence al Brentford l AP

Con esta actualidad, el Manchester United necesita simplemente llevarse el triunfo en la siguiente jornada para poder firmar su regreso a la Champions. Sin embargo, el rival no será sencillo pues deberán vencer al campeón defensor, Liverpool.

En caso de no ganar, el Manchester podría amarrar su lugar con la derrota o empate del Brighton. Si las gaviotas ganan y los Red Devils pierden, su boleto al torneo internacional deberá esperar hasta la Jornada 36 cuando visiten al Sunderland.

Jugadores de Manchester United en celebración en la Premier League | AP

Regreso a Champions