¡Máquina histórica! Las mejores imágenes Cruz Azul consigue la 10ma en CU

Cruz Azul rompió con los fantasmas del pasado y se consagró Campeón del Clausura 2026 tras derrotar a los Pumas de la UNAM en una agónica e intensa Final de Vuelta de la Liga MX disputada en el Estadio Olímpico Universitario.

Trofeo de la Liga MX en el Clausura 2026, Final de Vuelta Pumas vs Cruz Azul

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Efraín Juárez es espera del pitazo inicial del partido de Vuelta en la final de Pumas vs Cruz Azul

Efraín Juárez Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Joel Huiqui, estratega del Cruz Azul en la Final de Vuelta del Clausura 2026

Joel Huiqui Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Afición celeste y el icónico "Costalito" entre la multitud

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Aficionados de Pumas cantando el emblemático Goya en el Estadio de Ciudad Universitaria

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Keylor Navas, portero de Pumas pasando el balón en la Final de Vuelta

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Carlos Rotondi siendo el heróe del encuentro asegurando el título de Cruz Azul

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Kevin Mier intentando cuidar la portería celeste

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Juninho y Piovi disputando el balón en el Estadio Olimpico Universitario en la final de la Liga MX

Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón

Conjunto del Cruz Azul levanta el trofeo de campeón del Clausura 2026 de la Liga MX