¡Máquina histórica! Las mejores imágenes Cruz Azul consigue la 10ma en CU
Cruz Azul Campeón Clausura 2026 | MIGUEL PONTÓN
Los Celestes conquistaron el Estadio Olímpico Universitario tras derrotar a Pumas en la Vuelta
Cruz Azul rompió con los fantasmas del pasado y se consagró Campeón del Clausura 2026 tras derrotar a los Pumas de la UNAM en una agónica e intensa Final de Vuelta de la Liga MX disputada en el Estadio Olímpico Universitario.
Trofeo de la Liga MX en el Clausura 2026, Final de Vuelta Pumas vs Cruz Azul
Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón
Efraín Juárez es espera del pitazo inicial del partido de Vuelta en la final de Pumas vs Cruz Azul
Efraín Juárez Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón
Joel Huiqui, estratega del Cruz Azul en la Final de Vuelta del Clausura 2026
Joel Huiqui Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón
Afición celeste y el icónico "Costalito" entre la multitud
Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón
Aficionados de Pumas cantando el emblemático Goya en el Estadio de Ciudad Universitaria
Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón
Keylor Navas, portero de Pumas pasando el balón en la Final de Vuelta
Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón
Carlos Rotondi siendo el heróe del encuentro asegurando el título de Cruz Azul
Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón
Kevin Mier intentando cuidar la portería celeste
Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón
Juninho y Piovi disputando el balón en el Estadio Olimpico Universitario en la final de la Liga MX
Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón
Conjunto del Cruz Azul levanta el trofeo de campeón del Clausura 2026 de la Liga MX
Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul l Miguel Pontón
Lo Último
01:02 "Nunca había estado tan estresado": Erik Lira confiesa los nervios que sufrió durante la Gran Final
00:45 El duro recado de Orozco Chiquete a Pumas: “dimos la vuelta en su cancha y con su gente”
00:42 ¡Máquina histórica! Las mejores imágenes Cruz Azul consigue la 10ma en CU
00:38 Gonzalo Piovi asegura que CU es "más casa de Cruz Azul" que de Pumas
00:15 "Nos está gustando salir campeones acá": Nico Ibáñez lanza dardo a Pumas tras la Final
00:11 ¡No lo olvidan! Anselmi, Rivero y Faravelli felicitaron a Cruz Azul por la obtención de la Décima
00:10 Portada RÉCORD 25 de mayo de 2026
00:01 Charly Rodríguez y la coronación de un largo proceso: “este grupo lo merecía”
23:52 ¡La revancha de Joel Huiqui! 15 años después, el entrenador celeste logró vencer a Pumas en su estadio
23:50 "Se acabó el sueño de ser campeones": la reacción de Efraín Juárez tras el gol de Rotondi
Lo Último
01:02 "Nunca había estado tan estresado": Erik Lira confiesa los nervios que sufrió durante la Gran Final
00:45 El duro recado de Orozco Chiquete a Pumas: “dimos la vuelta en su cancha y con su gente”
00:42 ¡Máquina histórica! Las mejores imágenes Cruz Azul consigue la 10ma en CU
00:38 Gonzalo Piovi asegura que CU es "más casa de Cruz Azul" que de Pumas
00:15 "Nos está gustando salir campeones acá": Nico Ibáñez lanza dardo a Pumas tras la Final
00:11 ¡No lo olvidan! Anselmi, Rivero y Faravelli felicitaron a Cruz Azul por la obtención de la Décima
00:10 Portada RÉCORD 25 de mayo de 2026
00:01 Charly Rodríguez y la coronación de un largo proceso: “este grupo lo merecía”
23:52 ¡La revancha de Joel Huiqui! 15 años después, el entrenador celeste logró vencer a Pumas en su estadio
23:50 "Se acabó el sueño de ser campeones": la reacción de Efraín Juárez tras el gol de Rotondi