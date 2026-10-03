La actriz aparece ahora como Margot Elise Ackerley en documentos empresariales de Reino Unido

Margot Robbie sorprendió a sus seguidores después de que saliera a la luz que adoptó oficialmente el apellido de su esposo, Tom Ackerley, en documentos relacionados con su productora LuckyChap Entertainment. La actriz, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, aparece ahora registrada como Margot Elise Ackerley, un cambio que se produce a pocos meses de que la pareja celebre su décimo aniversario de matrimonio.

El ajuste fue detectado en los registros de Companies House, organismo oficial encargado de la inscripción y documentación de empresas en Reino Unido. Hasta ahora, Robbie figuraba en estos archivos con su apellido de nacimiento, pero la nueva documentación muestra que decidió utilizar legalmente el apellido Ackerley dentro de ese ámbito.

Margot sorprendió después de que adoptara oficialmente el apellido de su esposo / Especial

¿Margot Robbie dejó de llamarse Robbie?

No en términos profesionales. Aunque los documentos empresariales muestran ahora el nombre Margot Elise Ackerley, la actriz continúa utilizando Margot Robbie en su carrera artística, incluidos créditos de películas y proyectos recientes. Medios internacionales señalan que el cambio se limita al plano legal y empresarial, mientras que su identidad pública permanecerá intacta.

Esto significa que sus seguidores seguirán viendo el nombre Margot Robbie en películas, eventos, campañas publicitarias y producciones de Hollywood. La decisión no implica que esté abandonando el nombre con el que construyó su carrera internacional, sino que ahora existe una diferencia entre su identidad legal y su marca profesional.

La actriz ahora registrada como Margot Elise Ackerley / Redes Sociales

¿Por qué Margot Robbie adoptó el apellido de su esposo?

Hasta ahora, Margot Robbie no ha ofrecido una declaración reciente explicando de forma directa por qué decidió formalizar el uso del apellido Ackerley. La documentación únicamente confirma el cambio, por lo que cualquier interpretación sobre el motivo debe mantenerse como una posibilidad y no como un hecho.

Lo que sí está claro es que el ajuste ocurre en una etapa importante de su vida personal. Robbie y Tom Ackerley se casaron en diciembre de 2016 en Byron Bay, Australia, y están cerca de cumplir diez años de matrimonio. Además, ambos mantienen una fuerte relación profesional como socios de LuckyChap Entertainment.

La pareja también dio la bienvenida a su primer hijo en 2024, lo que consolidó todavía más su vida familiar.

La actriz continúa utilizando Margot Robbie en su carrera artística / Redes Sociales

La historia de amor entre Margot Robbie y Tom Ackerley

Robbie y Ackerley se conocieron en 2013 durante el rodaje de Suite Française. Antes de comenzar una relación sentimental, ambos fueron amigos durante un tiempo y posteriormente comenzaron a salir.

En una entrevista anterior, Margot habló abiertamente sobre lo inesperado que fue enamorarse de quien hoy es su esposo.

"Era la soltera definitiva. La idea de tener una relación me daba ganas de vomitar. Y entonces esto me sorprendió. Fue tan inesperado... Siempre lo amé, pero pensé: 'Oh, él nunca me amará de vuelta. No hagas esto incómodo, Margot. No seas estúpida y dile que te gusta'. Y luego sucedió, y pensé: por supuesto que estamos juntos. Esto tiene mucho sentido, como nada más lo había tenido", expresó Robbie sobre el inicio de su historia con Ackerley.

La pareja decidió casarse de manera discreta en Australia en diciembre de 2016 y desde entonces ha mantenido una vida relativamente privada, pese a trabajar juntos en múltiples proyectos dentro de la industria cinematográfica.

Margot Robbie y Tom Ackerley también son socios

La relación entre ambos no se limita al ámbito personal. Robbie y Ackerley fundaron en 2014 LuckyChap Entertainment junto a Josey McNamara y Sophia Kerr, compañía que se ha convertido en una de las productoras más reconocidas de Hollywood.