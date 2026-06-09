¡Más sorpresas de Toy Story 5! Belinda dará voz a un nuevo personaje

Belinda se une a la familia de Toy Story, sumando su talento a la nueva aventura de Disney Pixar. Y contará con la participación de Bad Bunny y Bizarrap.

Toy Story 5 sigue en la mira de todos; su crecimiento es emocionante, ya que nos sigue brindando sorpresas, como la participación de Bad Bunny y Bizarrap dentro de la esperada producción animada. Ahora, una artista estrella se une para dar voz a un personaje: Belinda.

La noticia ha generado reacciones entre el público que ha crecido con la trayectoria de la cantante, así como con las historias de las franquicias más queridas del cine; al fin, sus historias se unen.

Con la llegada de la intérprete mexicana, se representa la unión de las nuevas generaciones con el talento latinoamericano. Con una trayectoria formidable tanto en música, actuación y entretenimiento, Belinda llega para seguir conquistando nuevas generaciones sin perder la esencia con la que todos crecimos junto a Woody y Buzz Lightyear.

Belinda se incorpora a la nueva aventura de Toy Story 5 que llegará a cines en 2026. Foto: IG Belinda

¡Belinda en Toy Story 5!

Disney confirmó la incorporación de Belinda a Toy Story 5 mediante un video compartido por la compañía, material que de inmediato llamó la atención de los fans de la artista y de la saga cinematográfica. La noticia colocó a la cantante mexicana como una novedad en el doblaje en español para Latinoamérica de la nueva película.

Belinda expresó su emoción por integrarse a la tan esperada aventura cinematográfica.

Ser parte de TOY STORY 5 es un sueño hecho realidad. Crecí viendo estas películas y emocionándome con personajes que marcaron a toda una generación, así que poder sumarme ahora a este universo tan especial como la voz de Lilypad es algo que me llena de ilusión y orgullo. Estoy muy emocionada de que el público descubra a este personaje y viva esta nueva aventura junto a nosotros.

Belinda expresó su emoción tras integrarse a una de las franquicias más exitosas de la animación. Foto: IG Belinda

¿A qué personaje le brindará su voz en Toy Story 5?

Belinda le dará vida a Lilypad, la nueva villana de la historia. Se trata de una tableta inteligente con forma de rana que se convertirá en la favorita de Bonnie, situación que genera confusión y preocupación en los juguetes.

Lilypad destaca por su tecnología y por impulsar la interacción a través de “El Estanque”, una plataforma de chat que refleja una forma moderna de relacionarse con los demás. Aunque no lo parezca, tanto Lilypad como Jessie comparten el deseo de ayudar a Bonnie en todo momento.

La cantante mexicana se suma al universo de Disney y Pixar con un personaje inédito. Foto: IG Belinda

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

Disney Pixar informa que Toy Story 5 llegará a los cines el próximo 17 de junio de 2026. La película cuenta con el regreso de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de sus amigos juguetes en una historia que explorará cómo evoluciona el juego en una época conectada de lleno con la tecnología.