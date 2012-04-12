AGENCIAS

La suerte no le ha sonreído al brasileño Felipe Massa, quien con malos resultados en las dos primeras fechas del calendario 2012 de la Formula Uno no ha podido sumar puntos, situación que buscará revertir en el Gran Premio de China que se correrá el próximo domingo.

Difíciles han sido los días para el integrante de la escudería italiana Ferrari, pues ha tenido que lidiar con el coche, que en un principio no lucía tan competitivo para esta temporada, y después con la sombra de su compañero, el español Fernando Alonso, quien sorprendió al triunfar en Malasia cuando nadie apostaba por él.

Ahora Massa, quien sufrió un abandono en Australia y un lugar 12 en Malasia, sólo espera tener una carrera sin contratiempo en la que pueda concentrarse plenamente en el volante del F2012.

"Es un momento particular para mí y no puedo ni quiero continuar así. Espero de verdad poder tener un Gran Premio normal, sin problemas desde el viernes. Es fundamental para poder obtener finalmente un buen resultado", señaló el piloto en el Blog de Ferrari.

Massa explicó que de momento ha tenido que lidiar con las duras críticas del exterior, que incluso ya lo sitúan fuera de la órbita del equipo para la próxima temporada, aunque ha encontrado respaldo en sus compañeros de la escudería italiana en la que lo han reconfortado para que continué dando su máximo esfuerzo.

"Siento que el equipo tiene confianza en mí y esto es lo que cuenta", mencionó Felipe, quien ha señalado que los errores en las primeras dos competencias han sido analizados y superados para estas fechas que vienen, que son China y Bahrein.

Su motivación radica principalmente en que la pista de Shangai es un circuito que le ha ido generalmente bien. El año pasado terminó sexto por un problema en los neumáticos, pero ha tenido en otras dos ocasiones podio, en 2007 fue tercero y en 2008 segundo.