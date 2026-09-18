Matan a joven frente al CETIS 33 en Azcapotzalco; responsables escapan en motocicleta

Balacera afuera del CETIS 33 en Azcapotzalco deja un joven muerto; agresores huyeron en motocicleta. / Especial

Un joven de 18 años murió tras recibir disparos en las inmediaciones del plantel ubicado en Prados del Rosario

Una balacera registrada la tarde de este jueves 17 de septiembre frente al CETIS 33, en la alcaldía Azcapotzalco, dejó como saldo un joven de 18 años muerto.

El ataque ocurrió en el cruce de Hacienda de Narvarte y Hacienda Clavería, en la colonia Prados del Rosario. De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta.

Presuntos agresores huyeron en motocicleta

De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos habrían participado en la agresión y escaparon en una motocicleta después de realizar los disparos.

La SSC realizó un despliegue en los alrededores para intentar localizar a los presuntos responsables. Además, se revisan cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de obtener información que permita identificarlos y establecer su ruta de escape.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por estos hechos.

Los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta, de acuerdo con los primeros reportes. / X

¿La víctima era estudiante del CETIS 33?

El hecho ocurrió justo frente al CETIS 33, por lo que estudiantes y personas que se encontraban en las inmediaciones presenciaron parte de lo ocurrido. Información difundida desde el lugar señaló que dos mujeres fueron atendidas por crisis nerviosa.

Hasta el momento no se sabe si el joven podría ser alumno del plantel o un vecino de la zona.

Marina y Guardia Nacional se movilizaron a la zona

Después de la agresión se registró una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en Prados del Rosario.

Al sitio acudieron elementos de la SSC, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, además de servicios médicos. El perímetro permaneció bajo resguardo mientras se esperaba la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las diligencias correspondientes.

El caso quedó sujeto a investigación para determinar cómo ocurrió la agresión, el móvil y la identidad de los presuntos responsables.