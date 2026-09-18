Mateo Chávez festeja lo que se convirtió en el Mejor Gol de Agosto | IG: @mateo.chaveez

El lateral mexicano se ha llevado un importante galardón gracias a una de sus anotaciones más recientes

Uno de los futbolistas mexicanos más importantes en Europa para la temporada 2026-2027 indudablemente tiene que ser Mateo Chávez, quien se mantiene en el plantel del AZ Alkmaar, siendo además una de las piezas importantes del cuadro neerlandés en el inicio de la campaña.

Una de las cosas que mejor ha hecho el hijo del 'Tilón' en su paso por el 'viejo continente' es meter goles, pues uno de los más recientes, ya en el torneo actual, se ha convertido en uno de los mejores no solo de la jornada en cuestión, sino también de su equipo a lo largo del mes, lo cual ha provocado que decidan premiarlo en esta ocasión.

Mateo Chávez, jugador del AZ | x:@AZAlkmaar

¿Cuál es el gol ganador por parte de Mateo?

Para hablar de la anotación que ha ganado el premio a la mejor del mes de agosto para el AZ Alkmaar hay que remontarse al día 29 de dicho mes, en donde el equipo del mexicano ya se encontraba ganando 3-1 sobre Go Ahead Eagles; sin embargo, la cantidad de goles aún iba a incrementar.

El encargado de ello, fue Mateo Chávez, pues al minuto 68, una mala salida de los rivales, permitió que Mateo recibiera dentro del área, para posteriormente meter un 'bombazo', el cual fue directamente a estrellarse en la parte más baja del travesaño, por lo que el esférico bajo con gran fuerza y entró 'de campanita' en la portería.

Cabe resaltar que el partido al final quedó con un resultado abultado de 5-2, por lo que el mexicano terminó contribuyendo a lo que fue una goleada en casa, la cual también ha aportado a los 16 puntos que de momento tienen en la tabla general y que los deja como uno de los líderes del torneo junto a PSV Eindhoven.

Disparo de Mateo Chávez en el duelo ante Go Ahead Eagles | IG: @mateo.chaveez

Palabras de Chávez luego de recibir el premio

Mateo se enteró de una manera poco común de que él era el ganador del trofeo de Mejor Gol del Mes, pues en una entrevista que parecía bastante normal, hablando de lo que ha sido su trayectoria en el equipo y cómo se siente para la temporada en la que actualmente forma parte del 11 titular.

Fue entonces cuando la entrevistadora optó por recordar el gol que le había hecho a Go Ahead Eagles, y el 5 del AZ lo recordó de buena manera: "ah sí, ese estuvo muy bueno", respondiendo en inglés, pero posteriormente vino la entrega del trofeo, en donde surgió una duda más:

¿Esto quién lo decide, los fans? Ah, mis hermanos mexicanos no me dejaron solo

Mateo Chávez festeja con AZ Alkmaar | IG: @mateo.chaveez