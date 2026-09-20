Licha Martínez anotó en propia puerta

Manchester United evitó una derrota que habría complicado todavía más su inicio de temporada al rescatar un empate 1-1 frente al Fulham, en la quinta jornada de la Premier League.

El conjunto dirigido por Michael Carrick encontró la igualada en los últimos minutos gracias a Matheus Cunha, quien apareció al 89’ para impedir que los locales celebraran su primera victoria del campeonato.

Gol que Fulham celebra tras autogol de Licha Martínez | AP

Cunha salva a Licha Martínez

La situación se complicó para la visita al minuto 63, cuando Lisandro Martínez protagonizó una desafortunada acción que terminó en gol en propia puerta. Después de que el arquero Senne Lammens rechazara un disparo, el balón quedó dentro del área y el argentino intentó intervenir, pero terminó desviándolo hacia su propia portería.

El 1-0 puso al Fulham en camino a conseguir un triunfo que se le había negado en sus primeras cuatro jornadas. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa aprovecharon el desconcierto del Manchester United y tuvieron posibilidades para ampliar la diferencia, pero no lograron sentenciar el partido cuando tuvieron oportunidades para hacerlo.

Autogol de Licha Martínez ante el Fulham | AP

Manchester United insistió durante la recta final y encontró en Bernd Leno otro obstáculo para alcanzar el empate. El guardameta del Fulham realizó intervenciones importantes, mientras los visitantes aumentaban la presión en busca de evitar una nueva derrota después de sus recientes tropiezos.

Cuando el reloj marcaba el minuto 89, Matheus Cunha apareció para cambiar el desenlace. El brasileño sacó un disparo desde fuera del área que sufrió un desvío en un defensor del Fulham y terminó dentro de la portería, dejando sin posibilidades a Leno y estableciendo el 1-1 definitivo.

Matheus Cunha ante el Fulham | AP

¿Cómo marchan en la clasificación?

Con este resultado, Manchester United llegó a cinco puntos después de cinco jornadas y dejó escapar nuevamente la posibilidad de sumar una victoria que le permitiera acercarse a la parte alta de la clasificación. El dato refleja un arranque irregular para el equipo de Carrick, que ha conseguido apenas un punto por partido en este comienzo de campaña.