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Matilda llega a la CDMX: así es el musical que está sorprendiendo al público

La versión mexicana está dirigida por Nick Evans. / Cortesía
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:41 - 29 abril 2026
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El exitoso musical de Broadway "Matilda" llegó a la Ciudad de México

El musical Matilda, basado en la obra de Roald Dahl, ya se presenta en la Ciudad de México como una de las apuestas teatrales más fuertes del año. La producción, que ha triunfado en Broadway y el West End, aterriza con una versión mexicana de gran formato en el Centro Cultural Teatro 1, con funciones para toda la familia.

El montaje se estrenó el 13 de marzo de 2026 y forma parte de una temporada limitada que busca atraer tanto a público infantil como adulto con una historia emotiva, divertida y visualmente impactante.

El musical Matilda, basado en la obra de Roald Dahl, ya se presenta en la Ciudad de México. / @matildamusical_mx

¿Dónde ver Matilda, el musical en CDMX?

La obra se presenta en el Centro Cultural Teatro 1, ubicado en la colonia Roma Norte, uno de los recintos más importantes para espectáculos de gran formato en la capital.

La duración aproximada es de 2 horas y media con intermedio de 15 minutos, y el espectáculo está clasificado como familiar, con acceso permitido desde 1 año de edad.

El musical Matilda llega a la CDMX con una producción de gran formato en el Centro Cultural Teatro 1. / @matildamusical_mx

¿De qué trata Matilda, el musical?

La historia sigue a Matilda Wormwood, una niña con una inteligencia extraordinaria que enfrenta el desprecio de sus padres y la dureza de su entorno escolar.

A través de su amor por los libros y su imaginación, descubre habilidades especiales que la llevan a enfrentarse a la temida directora Tronchatoro, con ayuda de su maestra, la señorita Miel.

Se trata de un relato que combina valentía, humor y fantasía, con un mensaje sobre el poder de la imaginación y la importancia de ser diferente.

La historia sigue a Matilda Wormwood. / @matildamusical_mx

Elenco y producción: una apuesta de gran nivel

La versión mexicana está dirigida por Nick Evans, es una propuesta escénica que incorpora tecnología avanzada en iluminación, videomapping y automatización escenográfica.

Entre los nombres destacados del elenco se encuentra Jaime Camil en el papel de Tronchatoro, además de participaciones especiales como la de Lara Campos interpretando a Matilda en funciones seleccionadas.

Lara Campos y Jaime Camil. / @matildamusical_mx
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