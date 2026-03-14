Max Verstappen explota contra Red Bull: "El coche es completamente inmanejable"

El piloto campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, declaró que su monoplaza de hoy era "completamente inmanejable", después de que los importantes cambios en la configuración para la clasificación del Gran Premio de China "no supusieran ninguna diferencia".

Red Bull ha tenido serias dificultades durante todo el fin de semana en Shanghái. En la carrera al sprint, Verstappen se quedó fuera de los puntos después de que una mala salida desde la octava posición le hiciera caer hasta el 14º puesto, antes de lograr recuperar algunas posiciones y terminar noveno.

En la clasificación para la carrera del domingo, la forma de Red Bull no mejoró, a pesar de los cambios radicales en la configuración. Verstappen terminó octavo, a casi un segundo del poleman Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen en su auto durante el GP de China | AP

Preguntado por sus expectativas para la carrera del domingo, Verstappen respondió: "No lo sé. Sinceramente, no son muy altas. Cambiamos muchas cosas en el coche, pero no supuso ninguna diferencia. Durante todo el fin de semana hemos estado lejos de un buen ritmo. El coche es completamente inmanejable. Ni siquiera puedo encontrar una referencia. Cada vuelta es como una supervivencia".

Verstappen añadió que Red Bull también pierde un poco con su sistema de propulsión, pero insistió en que ese no es el problema principal.

"Hay una pequeña diferencia por parte del sistema de propulsión, pero probablemente no es ahí donde perdemos tanto —dijo—. No puedo apretar en absoluto porque el coche no me lo permite, por eso no siento que tenga el control sobre él. Simplemente no funciona".

Verstappen durante el GP de China | AP

El cuatro veces campeón del mundo afirmó que en Red Bull han identificado la causa de su mala salida en el sprint, pero señaló: "Espero que podamos arreglarlo, de lo contrario volveré a ser 20º".