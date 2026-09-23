El delantero merengue dio su postura respecto a la situación de su compatriota

La Temporada 2026-27 del futbol europeo estuvo precedida por muchos rumores de fichajes, entre los cuales trascendió la versión que vinculó a Michael Olise con Real Madrid. El delantero de 24 años en dos campañas se ha consolidado como figura de Bayern Munich, pero llamó la atención de los Merengues, aunque al final el traspaso no se concretó.

Cuestionado al respecto, Kylian Mbappé –quien conoce bien ambos clubes– consideró que cualquie club sería afortunado de tener en sus filas a su compañero de la Selección de Francia. Sin embargo, aclaró que por su mente no pasó la posibilidad de convencerlo de fichar con el equipo blanco, pues hacerlo sería una falta de respeto para el equipo bávaro.

Mbappé y Olise en celebración con Francia en el Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Qué dijo Mbappé sobre el posible fichaje de Olise con Real Madrid?

En entrevista con Bild, previo al partido contra Turquía en la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, Mbappé fue claro sobre la capacidad de su compatriota. "Pero una cosa está clara: a cualquier club del mundo le encantaría tener a Michael Olise. Es un jugador excepcional", señaló Kylian, pero puntualizó que no se ha acercado a él para tratar de influir en su decisión.

"He estado al tanto de las especulaciones. Pero conozco muy bien esa sensación: cuando jugaba en el PSG, había infinidad de rumores. Y creo que sería una falta de respeto aconsejarle a un jugador que se vaya. Sería injusto para el Bayern. Sobre todo porque el Bayern es un club fantástico donde Michael puede lograr grandes cosas", finalizó.

Michael Olise con Zinedine Zidane en la Selección de Francia | AP

¿Cómo es entrenar con José Mourinho?

Por otra parte, el atacante francés también fue cuestionado sobre esta nueva era con Real Madrid bajo el mando de José Mourinho, con quien tratará de ganar su primer título desde que fichó con los Merengues. Aseguró que es un "privilegio" coincidir con el portugués, a quien calificó como un gran estratega y un líder excelente con el equipo.

"Él es simplemente 'The Special One'. José Mourinho es sencillamente muy inteligente, por eso ha logrado tanto éxito en su carrera. Es muy cercano a nosotros, los jugadores, y se interesa mucho por nosotros. Es un líder; sabe perfectamente cómo motivarnos. Es un privilegio jugar bajo sus órdenes", declaró Mbappé, quien por último refirió a la posibilidad de jugar hasta después de los 40 años como Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé en celebración con Real Madrid | AP