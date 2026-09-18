Esto es lo que pudo saber RÉCORD sobre el tema

La posibilidad de ver a Lionel Messi nuevamente en Monterrey comenzó a tomar fuerza en las últimas horas, luego de que surgiera información sobre una supuesta invitación a Tigres para recibir al Inter Miami en el Estadio Universitario como parte de una eventual gira del astro argentino. Incluso se manejó una fecha tentativa para febrero de 2027, aunque hasta el momento no existe ningún acuerdo cerrado.

¿Qué pudo saber RÉCORD?

De acuerdo con lo que pudo saber Récord, la versión que coloca a Messi en el Volcán es considerada dentro del entorno felino como solo un rumor, por lo que actualmente no existe una negociación en marcha entre Tigres e Inter Miami para disputar dicho encuentro.

Lionel Messi en calentamiento previo a un partido de Inter Miami | AP

Es decir, la directiva de Tigres no tiene conversaciones formales ni gestiones activas para concretar el partido, pese a la información que comenzó a circular en las últimas horas sobre una posible visita del conjunto de la MLS a Monterrey.

Messi ya conoce la ciudad, pues en 2024 enfrentó a Rayados con el Inter Miami en el Estadio BBVA durante los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

'El Volcán', Estadio Universitario de Tigres | MEXSPORT

Un eventual regreso a Nuevo León, ahora para jugar en el Volcán frente a Tigres, tendría que pasar primero de una versión que circula públicamente a una negociación formal entre ambas instituciones.

Diego Lainez después del partido de Tigres contra Rayados | MEXSPORT

¿Se hará realidad la presencia de Messi?