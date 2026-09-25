Lionel Messi y Adidas presentaron la camiseta conmemorativa que utilizará en su último partido con la Albiceleste, ante Benín

Lionel Messi se prepara para cerrar su histórica etapa con la Selección Argentina y lo hará con una camiseta especial. El astro del Inter Miami presentó el jersey que vestirá en su último encuentro con la Albiceleste, una indumentaria diseñada para conmemorar su trayectoria con el combinado sudamericano.

Bajo el lema “Una camiseta para toda la vida”, el capitán argentino mostró el uniforme a través de sus redes sociales. La prenda conserva los colores tradicionales de Argentina, pero incorpora detalles exclusivos para una ocasión que marcará el final de su carrera internacional.

Así es la camiseta especial de Messi para despedirse de Argentina

La nueva indumentaria mantiene las tradicionales franjas verticales celestes y blancas que han acompañado a la Selección Argentina a lo largo de su historia. Sin embargo, el diseño incorpora detalles dorados en el cuello y los puños, que le dan una apariencia distinta a la equipación habitual.

Lionel Messi presenta su jersey para su último partido con Argentina | CAPTURA DE PANTALLA

El escudo de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), el apellido Messi y el emblemático número 10 también aparecen en color dorado, como parte del homenaje al futbolista que ha portado el gafete de capitán durante buena parte de su trayectoria con el combinado nacional.

Uno de los elementos más llamativos se encuentra en la espalda, donde un diseño de rayos se extiende desde el dorsal 10 para formar una figura que hace referencia al Sol de Mayo, símbolo presente en la identidad nacional argentina.

La colección especial no se limita a la camiseta de partido, pues Adidas también anunció prendas de calentamiento y ropa casual como parte de esta línea conmemorativa. La colección estará disponible a partir de este 25 de septiembre en tiendas Adidas con un costo de 2,900 pesos la de jugador y 1,999 pesos en aficionado.

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¿Cuándo será el último partido de Messi con Argentina?

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina está programada para el próximo 6 de octubre, cuando la Albiceleste se enfrente a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, casa de River Plate.

El encuentro tendrá un significado especial para el futbolista, quien anunció el final de su etapa internacional el pasado 31 de agosto, su última aparición con la camiseta argentina, con la que construyó una trayectoria que incluye la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.