La empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp negó favorecer a Flávio Bolsonaro, aunque reconoció fallas

La empresa tecnológica Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, se encuentra en medio de una controversia política en Brasil después de que la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciara una presunta interferencia digital que estaría perjudicando su candidatura a la reelección. Ante las acusaciones, la compañía rechazó haber manipulado deliberadamente sus plataformas para beneficiar al senador Flávio Bolsonaro, su adversario en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo 25 de octubre de 2026.

La polémica tomó mayor fuerza después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ordenara a Meta garantizar un tratamiento igualitario para ambas candidaturas, al considerar necesario proteger las condiciones de competencia durante los últimos días de campaña. Aunque la empresa reconoció algunos problemas en sus servicios, aseguró que se trataron de incidentes técnicos y no de decisiones relacionadas con las preferencias políticas de sus usuarios o candidatos.

La empresa tecnológica Meta se encuentra en medio de una controversia política en Brasil / FB: @Lula

¿Meta está interfiriendo en las elecciones de Brasil?

Las acusaciones surgieron después de que el equipo de Lula detectara presuntas irregularidades en la distribución de publicaciones, la promoción de anuncios y algunas funciones de inteligencia artificial utilizadas durante la campaña electoral. Según los representantes del mandatario, estas situaciones habrían limitado la visibilidad de determinados contenidos relacionados con su candidatura, mientras que publicaciones vinculadas con Flávio Bolsonaro habrían recibido un tratamiento distinto dentro de las plataformas digitales.

El conflicto llegó hasta el Tribunal Superior Electoral, donde la campaña del presidente solicitó medidas para evitar una posible selectividad algorítmica, es decir, que los sistemas utilizados para recomendar, distribuir o restringir publicaciones pudieran generar ventajas injustificadas para alguno de los participantes en la elección. Sin embargo, las sospechas presentadas por el equipo de Lula no equivalen, por sí mismas, a una demostración de que existió una intervención política intencional.

Meta rechaza manipular deliberadamente sus plataformas para beneficiar a Flávio Bolsonaro / FB: @Lula

¿Qué respondió Meta a las acusaciones de Lula?

Mediante un comunicado publicado el 16 de octubre, Meta rechazó los señalamientos y defendió la neutralidad de sus sistemas durante el proceso electoral brasileño. La compañía aseguró que sus políticas se aplican a todos los candidatos sin importar su ideología y sostuvo que los incidentes reportados tienen explicaciones técnicas.

"Meta no toma partido en esta ni en ninguna otra elección", afirmó la compañía, que también calificó las acusaciones de favorecer a un candidato como "falsas e infundadas".

La empresa insistió en que sus algoritmos no clasifican ni distribuyen contenido en función de la ideología política, además de señalar que sus mecanismos de moderación, publicidad y recomendación deben operar bajo las mismas reglas para todos los participantes. Asimismo, informó que presentó una defensa ante el Tribunal Superior Electoral respaldada por información técnica para explicar las fallas señaladas por la campaña del mandatario brasileño.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó a Meta garantizar un tratamiento igualitario / FB: @Lula

Meta reconoce errores que afectaron la campaña de Lula

Uno de los incidentes reconocidos ocurrió el 23 de septiembre, cuando la cuenta publicitaria de la campaña de Lula fue desactivada por error durante poco más de una hora. Según Meta, el problema se originó porque uno de los anuncios fue identificado incorrectamente como un posible intento de suplantación de un programa social del Gobierno brasileño, dentro de sus mecanismos de detección de fraudes.

La compañía explicó que el bloqueo fue corregido y aseguró que las cuentas oficiales de Lula en Facebook e Instagram no fueron suspendidas. También reconoció otros incidentes durante octubre, entre ellos un problema mundial en el conteo de reproducciones de videos y una falla en la creación de anuncios a partir de publicaciones existentes en Instagram, situaciones que, según su versión, afectaron a usuarios y anunciantes de distintos países.

Otro de los puntos que provocó cuestionamientos estuvo relacionado con Meta AI, después de que usuarios detectaran diferencias en la generación de imágenes relacionadas con los candidatos. Meta atribuyó el comportamiento a una falla en sus mecanismos de protección electoral y aseguró que realizó ajustes para aplicar restricciones equivalentes.

Tribunal Electoral de Brasil ordena igualdad entre Lula y Bolsonaro

Ante las denuncias, el magistrado Marco Aurélio Bellizze ordenó a Meta adoptar medidas para garantizar condiciones de igualdad entre las candidaturas presidenciales. La resolución establece que la empresa debe evitar restricciones injustificadas en la distribución de publicaciones, recomendaciones o búsquedas que puedan afectar el desarrollo de la competencia electoral.

La medida fue ratificada por unanimidad por el Tribunal Superior Electoral el viernes 16 de octubre y permanecerá vigente hasta la conclusión de la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre. En caso de incumplimiento, la compañía podría enfrentar una multa diaria de 500 mil reales brasileños, equivalente aproximadamente a 93 mil dólares, dependiendo del tipo de cambio.