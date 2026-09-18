Metro CDMX: Esta es la cantidad de pirotecnia decomisada durante Fiestas Patrias 2026

El operativo “Cero Pirotecnia” se desplegó del 1 al 16 de septiembre en estaciones / FB: @MetroCDMX

Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica estuvieron entre los puntos con mayor vigilancia

Las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026 dejaron un importante aseguramiento dentro del Metro de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó que durante el operativo “Cero Pirotecnia” fueron asegurados 548 kilogramos de artículos pirotécnicos, como parte de las acciones desplegadas para evitar su ingreso, traslado y comercialización dentro de las instalaciones.

El dispositivo se llevó a cabo del 1 al 16 de septiembre y contó con la participación de elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), Policía Auxiliar (PA) y personal de Seguridad Institucional del Metro. La estrategia respondió a las acciones implementadas durante los festejos patrios para reducir riesgos entre los millones de usuarios que diariamente utilizan este sistema de transporte.

Las celebraciones por las Fiestas Patrias 2026 dejaron un importante aseguramiento dentro del Metro / FB: @MetroCDMX

¿Cuánta pirotecnia fue asegurada en el Metro de CDMX?

Al finalizar el operativo, las autoridades reportaron un total de 548 kilogramos de productos pirotécnicos asegurados, cantidad superior a media tonelada de material que no pudo continuar su traslado a través de las instalaciones del Metro.

La vigilancia no se concentró únicamente en los accesos. Los policías realizaron recorridos en trenes, pasillos, andenes y diferentes zonas de distribución, con el objetivo de identificar posibles traslados de cohetes y otros artefactos durante los días de mayor actividad comercial relacionada con las celebraciones de Independencia.

Para realizar estas labores se utilizaron dispositivos móviles de supervisión, mientras el personal desplegado mantuvo vigilancia durante los horarios de operación del sistema.

En el operativo “Cero Pirotecnia” fueron asegurados 548 kilogramos de artículos pirotécnicos / FB: @MetroCDMX

¿En qué estaciones se reforzó la vigilancia?

Aunque las acciones abarcaron distintas zonas de la red, el operativo tuvo presencia especial en 12 estaciones, debido principalmente a su cercanía con áreas comerciales o por funcionar como importantes puntos de conexión entre diferentes líneas.

Entre las estaciones señaladas se encuentran Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica, donde la vigilancia fue reforzada debido al tránsito constante de personas y mercancías.

Estos puntos suelen registrar una mayor movilidad durante septiembre, cuando aumenta la venta y transporte de artículos relacionados con las Fiestas Patrias, incluida la pirotecnia.

El operativo se llevó a cabo del 1 al 16 de septiembre / FB: @MetroCDMX

¿Por qué está prohibido transportar pirotecnia en el Metro?

El objetivo del operativo fue principalmente preventivo. La presencia de cohetes, luces, explosivos y otros artículos pirotécnicos dentro de trenes o estaciones representa un riesgo, especialmente por la elevada concentración de personas que puede presentarse en pasillos, andenes y convoyes.

Las autoridades buscan evitar accidentes relacionados con encendidos involuntarios, explosiones, incendios o lesiones, además de impedir la comercialización de este tipo de productos dentro de las instalaciones.

Por ello, durante septiembre el Metro refuerza tradicionalmente las medidas de seguridad relacionadas con este tipo de materiales y exhorta a los pasajeros a evitar transportarlos dentro de la red.

Los policías realizaron recorridos en trenes, pasillos, andenes y diferentes zonas de distribución / FB: @MetroCDMX

Fuerza de Tarea trasladó los artículos asegurados

Una vez retirados los productos, elementos pertenecientes a la Unidad de Policía Metropolitana, mediante el agrupamiento Fuerza de Tarea, estuvieron encargados de realizar la recolección y el traslado final de la pirotecnia asegurada.

El procedimiento permitió retirar el material de las instalaciones y concentrarlo siguiendo los protocolos correspondientes para evitar riesgos posteriores.

La coordinación involucró así a diferentes áreas de la SSC y del Metro, desde los elementos encargados de supervisar el tránsito de pasajeros hasta quienes realizaron el traslado especializado de los artículos asegurados.

Operativo concluyó tras festejos del 15 y 16 de septiembre

El dispositivo permaneció activo durante los días previos al Grito de Independencia y al desfile del 16 de septiembre, fechas en las que tradicionalmente aumenta el uso de artículos pirotécnicos en diferentes zonas de la Ciudad de México.

Durante ese periodo se mantuvo vigilancia adicional para detectar mercancía antes de que pudiera ingresar o desplazarse por las instalaciones. El balance final de 548 kilogramos refleja la dimensión de los artículos interceptados durante las dos primeras semanas de septiembre.

SSC y Metro buscan mantener espacios seguros

Tras concluir las acciones, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como el Sistema de Transporte Colectivo señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada para garantizar condiciones de seguridad para los pasajeros.

Además del riesgo que representa para quienes transportan directamente la pirotecnia, un incidente dentro de un vagón o estación podría afectar a decenas de usuarios debido a los espacios reducidos y la alta concentración de personas.

Por ello, la recomendación de las autoridades continúa siendo no ingresar, transportar ni comercializar productos pirotécnicos dentro del Metro, incluso después de que hayan concluido las principales celebraciones patrias.